Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці з відром попкорну за 51 с

Віталій Кірсанов
26 лютого 2026, 04:00
Візуальні головоломки вважаються одним з найкращих способів розвинути уважність, пам'ять і швидкість мислення.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особливо популярні завдання формату "Знайдіть відмінності". Вони допомагають тренувати спостережливість і вчать помічати навіть найдрібніші деталі, які зазвичай вислизають з поля зору.

Як зазначає Jagranjosh, подібні тести сприяють поліпшенню концентрації та розвитку зорового сприйняття.

Перед вами дві картинки з відром попкорну. На перший погляд зображення повністю ідентичні, проте це лише ілюзія. Між ними заховані три невеликі відмінності.

відео дня

Чи зможете ви їх знайти всього за 51 секунду?

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Уважно вивчіть обидві ілюстрації. Відмінності можуть ховатися в кольорах, формах, елементах фону або в розташуванні незначних деталей.

Засечіть час і перевірте свою уважність!

Якщо вам вдалося знайти всі три відмінності - вітаємо! Це свідчить про високу концентрацію і відмінну спостережливість.

Якщо ж якісь деталі залишилися непоміченими, не переживайте. Нижче можна подивитися правильну відповідь і порівняти результати.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
18:11

Так робили ще наші бабусі: як позбутися молі в крупах

18:03

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

17:58

Про що насправді думають коти: ветеринарка розкрила "план дня" кожного мурчика

