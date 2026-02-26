Рус
"Легше не стає": від чого злягла Санта Дімопулос

Анна Підгорна
26 лютого 2026, 01:30
Дімопулос у соціальних мережах скаржиться на погане самопочуття.
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос зараз - що сталося зі світською левицею / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Стисло:

  • Санта Дімопулос розповіла про погане самопочуття
  • Їй довелося звернутися за медичною допомогою

Світська левиця Санта Дімопулос вирушила на відпочинок на Балі. Але відпустка не склалася з самого початку - самопочуття Санти різко погіршилося, симптоми не зникали і їй знадобилася допомога лікарів.

Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram. Після прибуття Дімопулос зіткнулася зі слабкістю, запамороченням, нудотою та іншими неприємними симптомами невідомої хвороби.

відео дня

Лікар, який прибув за викликом, поставив Санті крапельницю. "Цілий день слабкість, запаморочення, нудота, зневоднення, біль у животі і повна відсутність апетиту. Викликала лікаря, тому що легше не стає. Підхопила щось на Балі", - поскаржилася вона.

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос зараз - що сталося зі світською левицею / фото: instagram.com/santadimopulos

Про персону: Санта Дімопулос

Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а потім стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.

З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.

Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Санта Дімопулос новини шоу бізнесу
