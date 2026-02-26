"Легше не стає": від чого злягла Санта Дімопулос

Стисло:
- Санта Дімопулос розповіла про погане самопочуття
- Їй довелося звернутися за медичною допомогою
Світська левиця Санта Дімопулос вирушила на відпочинок на Балі. Але відпустка не склалася з самого початку - самопочуття Санти різко погіршилося, симптоми не зникали і їй знадобилася допомога лікарів.
Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram. Після прибуття Дімопулос зіткнулася зі слабкістю, запамороченням, нудотою та іншими неприємними симптомами невідомої хвороби.
Лікар, який прибув за викликом, поставив Санті крапельницю. "Цілий день слабкість, запаморочення, нудота, зневоднення, біль у животі і повна відсутність апетиту. Викликала лікаря, тому що легше не стає. Підхопила щось на Балі", - поскаржилася вона.
Про персону: Санта Дімопулос
Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а потім стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.
З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.
Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.
