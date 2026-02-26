Гучні вибухи, ракети та "шахеди": Київ під масованою комбінованою атакою

https://glavred.net/war/gromkie-vzryvy-rakety-i-shahidy-kiev-pod-massirovannoy-kombinirovannoy-atakoy-10744109.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, ua.depositphotos.com

У ніч на 26 лютого Київ зазнав повітряної атаки з боку ворога. Пролунали вибухи: окупанти застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. Про наближення повітряних цілей попередили Повітряні сили України.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив атаку: "Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

Через 20 хвилин після початку атаки по місту були випущені балістичні ракети, що спричинили гучні вибухи.

відео дня

О 04:08 пролунала нова серія вибухів на фоні запусків балістики. Повітряні сили зафіксували удари з південного напрямку, а моніторингові канали припускають, що це могли бути ракети "Циркон".

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі постраждала будівля магазину, але пізніше він повідомив, що ця інформація не підтвердилася.

У Голосіївському районі внаслідок атаки виникло займання на території приватної садиби, а в Печерському районі горить двоповерховий приватний будинок. Перевіряється інформація щодо можливих постраждалих.

Новина доповнюється . . . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред