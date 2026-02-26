Трамп прагне швидкого завершення війни: деталі розмови з Зеленським - Axios

Американський президент підтверджує готовність надати Україні значні гарантії безпеки у разі укладання миру.

Зеленський і Трамп обговорюють шляхи завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський та Трамп провели телефонну розмову 25 лютого

Обговорювали можливості завершення війни в Україні

Зеленський подякував Трампу за підтримку України

У середу, 25 лютого, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Як повідомляє видання Axios з посиланням на неназваного українського чиновника та два інші джерела, американський лідер висловив бажання якнайшвидше домогтися завершення війни.

Мирна угода до літа

За даними джерел, Трамп прагне досягти мирної угоди до літа, проте між Україною та Росією залишаються суттєві розбіжності, зокрема щодо територій на сході України.

Розмова між лідерами, за словами співрозмовників видання, "була дуже дружньою і позитивною". Зеленський подякував Трампу за підтримку України та зазначив, що тільки він може вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб той припинив війну.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і хотів би, щоб вона завершилася за місяць", – цитує Axios одного зі співрозмовників.

Український чиновник додав, що Трамп підтвердив готовність США надати Україні "значні гарантії безпеки" у рамках потенційної мирної угоди з Росією.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред: Главред

Чи готовий Кремль завершити війну – думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія намагається реалізувати власний сценарій завершення війни, який передбачає незаконне закріплення окупованих територій та перехід конфлікту у фазу тривалого протистояння низької інтенсивності.

За його словами, навіть українська влада визнає, що повне й стабільне припинення вогню наразі малоймовірне, оскільки провокації та обстріли можуть тривати за аналогією з періодом до повномасштабного вторгнення 2022 року.

Жданов наголошує, що Росія продовжить бойові дії, попри мирні переговори, адже Кремль ще не досягнув усіх поставлених воєнних цілей.

"Без цього у керівництва Росії виникнуть проблеми всередині еліти: війна "веж Кремля" може спалахнути в будь-який момент, якщо не буде результатів на полі бою. Тому Герасимов постійно доповідає: то він Куп’янськ взяв, то Куп’янськ-Узловий, то Степногірськ – вони постійно щось "беруть"", – резюмує експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова української переговорної делегації та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров 26 лютого має провести зустріч із представниками Сполучених Штатів — Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером, а також міністром економіки США Скоттом Бессентом.

Також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Про це повідомили в Офісі президента. Президент України Володимир Зеленський згодом розповів подробиці телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, глава держави повідомив про наявні розбіжності під час мирних переговорів за участю США та Росії. За його словами, суперечки виникають навколо послідовності кроків на шляху до миру. Зокрема, американська сторона наполягає на одночасному підписанні Україною мирної угоди з Росією та окремої домовленості зі США і європейськими партнерами щодо гарантій безпеки. Передбачається, що ці документи могли б бути підписані під час масштабної церемонії, яка символізувала б завершення війни.

