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"На прикладі Медведчука": Україна може обміняти попів церков МП на військових

30 листопада 2022, 20:01

Лише за останній тиждень Україна повернула з полону майже 100 українців в рамках трьох обмінів.

УПЦ МП, обмен пленными
Украина может использовать попов УПЦ МП для обмена пленными / Коллаж фото СБУ

Україна може передати Кремлю підозрюваних священників УПЦ МП. Такий варіант можливий лише за умови обміну їх на українських військових, які перебувають у полоні. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє 24 канал.

Слід зазначити, що такий обмін може відбутися за прикладом Віктора Медведчука. Але поки про це зарано говорити.

"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоби повертати своїх громадян додому. І найменші можливості, які для цього будуть з'являтися (формальні чи неформальні) Україна точно буде використовувати", - сказав Юсов.

Він зазначив, що лише за останній тиждень Україна повернула з полону майже 100 українців в рамках трьох обмінів. Триває підготовка до нового обміну.

Обшуки у Києво-Печерській Лаврі

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" відкрито кримінальне провадження.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло визнав, що пісню "дзвін пливе, пливе над Росією" співали в одному з храмів. Однак він сказав, що пісня не є богослужбовим співом. За словами Павла, на Літургії моляться за Україну, українські війська і поминають тільки предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія. Також Павло заявив, що Отцю Захарії, який допустив співи, заборонили служити Літургії. Духовний собор Лаври повинен розібрати цю ситуацію.

Інші новини:

війна в Україні УПЦ МП вторгнення Росії обмін полоненими
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