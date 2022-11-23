"Це ніяка не церква": у ВР зібралися заборонити діяльність МП на території України

У ВР зібралися заборонити діяльність МП на території України / УНІАН, СБУ

В Україні хочуть припинити існування МП в Україні і розірвати з РПЦ договори оренди Києво-Печерської Лаври.

Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді, повідомила депутат Ірина Геращенко.

"Те, що в Лаврі антиукраїнське кремлівське гніздо, яке не має нічого спільного з релігією і церквою, було зрозуміло давно. У парламенті вже 8 місяців блокується створення ТСК по МП. Тому прийшов час припинити загравати з МП, тому що це ніяка не церква, а ідеологічна організація просування "руского міра" разом з колегами направили на уряд звернення з вимогою негайно розірвати оренду з МП, за якою Лавра використовується кремлівськими агентами", – написала Геращенко.

Пропонованим законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій і установ, що входять до складу або визнають в будь-якій формі підпорядкованість в канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

"Метою законопроекту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність та адвокатувала всі дії злочинного російського режиму. Діяльність православних релігійних організацій в Україні повинна проводитися з урахуванням Патріаршого і Синодального Томосу і Української держави", – додала Геращенко.

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" відкрито кримінальне провадження.

Також ми повідомляли, що настоятель Києво-Печерської Лаври Павло визнав, що пісню "дзвін пливе, пливе над Росією" співали в одному з храмів. Однак він сказав, що пісня не є богослужбовим співом. За словами Павла, на Літургії моляться за Україну, українські війська і поминають тільки предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія. Також Павло заявив, що Отцю Захарії, який допустив співи, заборонили служити Літургії. Духовний собор Лаври повинен розібрати цю ситуацію.

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