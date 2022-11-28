Великий рейд по церквах МП / СБУ

Українські правоохоронці продовжують шукати зрадників. Вони провели обшуки у Почаївській духовній семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Там знайшли неймовірну велику кількість антиукраїнських матеріалів, які заперечували існування нашої країни та українського народу. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Авторами більшості знайденої літератури були російські діячі.

"Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також знайшли зразки символіки так званого "великого войска Донского". Ці шеврони використовували окупанти, які у 2014 році захопили частину Донецької та Луганської областей.

Правоохоронці відкрили кримінальні справи за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної залежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Обшуки у Києво-Печерській Лаврі

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" відкрито кримінальне провадження.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло визнав, що пісню "дзвін пливе, пливе над Росією" співали в одному з храмів. Однак він сказав, що пісня не є богослужбовим співом. За словами Павла, на Літургії моляться за Україну, українські війська і поминають тільки предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія. Також Павло заявив, що Отцю Захарії, який допустив співи, заборонили служити Літургії. Духовний собор Лаври повинен розібрати цю ситуацію.

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