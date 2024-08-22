Киян попередили про можливість погодинних відключень електрики: названо терміни

У зв'язку зі спекотною погодою, що встановилася, зросло споживання електроенергії.

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У Києві не виключені погодинні відключення електроенергії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

У Києві можливі нові відключення споживачів від постачання електричної енергії в найближчі години.

Про це йдеться в повідомленні постачальника електроенергії компанії ДТЕК у Telegram.

Підкреслюється, що у зв'язку зі сталою спекотною погодою зросло споживання електроенергії.

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У зв'язку з цим жителів Києва попередили про можливість погодинних відключень електроенергією.

"Сьогодні можливі введення графіків погодинних відключень", - попередили в ДТЕК.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна може повернутися до графіків відключень світла. На енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія та відновлення обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли скасують графіки відключення електроенергії. В Укренерго зазначили, що скасування графіків відключення світла відбудеться після зниження температури повітря.

Як повідомлялося раніше, Україна зможе відмовитися від відключень електроенергії для користувачів в осінній період за умови виведення з ремонту 3 енергоблоків АЕС.

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