Ситуація кардинально зміниться: скільки триватимуть відключення світла восени

Україна зможе закрити поточний дефіцит електроенергії восени, однак при цьому запасу міцності в енергосистемі не буде, вважає експерт Геннадій Рябцев.

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Чи будуть в Україні вимикати світло восени / Колаж Главред, фото: УНІАН, pexels

Україна зможе відмовитись від відключень електроенергії для користувачів в осінній період за умови виведення з ремонту 3 енергоблоків АЕС. Про це інтерв'ю Главреду розповів директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев

За його словами, поточний дефіцит потужностей становить 3 гігавати, і якщо три енергоблоки вийдуть з ремонту, цей дефіцит можна буде покрити. Баланс буде досягнутий, але запасу міцності не буде.

"А якщо немає резерву потужності, то достатньо буде, щоб елементарно зайшло сонце, щоб потужність сонячних електростанцій зменшилася до мінімуму. А відновлювана енергетика в балансі становить 15-20 відсотків. Тож у вересні сонячних днів буде менше, тож і виробленої електроенергії на сонячних електростанціях буде менше, ніж зараз, тому баланс в енергосистемі знову стане хитким", - попереджає він. відео дня

Експерт зазначає, що ситуація з електроенергією у вересні та першій половині жовтня покращиться, але не слід очікувати, що Укренерго скасує графіки стабілізаційних відключень. Ймовірно, їх залишать, хоча тривалість перебоїв зменшиться з 12 годин на добу до близько 4 годин.

Які прилади споживають набйльше електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення світла в Україні - графіки відключень світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю світло не вимикатимуть. Також обмеження не будуть впроваджувати поблизу лінії фронту, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Радник прем'єр-міністра та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що ситуація в енергосистемі, яка погіршилася через аномально високі температури останніх двох тижнів, може покращитися зі зниженням температури повітря.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко додав, що є ймовірність виходу з ремонту деяких енергоблоків, що дозволить їх активно використовувати.

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