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"Ситуація може змінитися": в Міненерго здивували заявою про жорсткі відключення світла

Руслана Заклінська
10 серпня 2024, 17:15
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Ситуацію в енергосистемі України вдалося стабілізувати завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях, розповіла Світлана Гринчук.
'Ситуація може змінитися': в Міненерго здивували заявою про жорсткі відключення світла
Міненерго дало прогноз щодо відключень світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Повернення жорстких графіків відключення електроенергії в Україні не прогнозується, навіть якщо серпнева спека повториться. Ситуація може різко змінитися в разі нових російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде. Але треба пам'ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему", - зазначила вона.

За її словами, завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати. Тому у вихідні відключення електроенергії не плануються.

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Хто така Світлана Гринчук?

Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики.

Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

'Ситуація може змінитися': в Міненерго здивували заявою про жорсткі відключення світла
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, уже кілька тижнів в Україні не вимикають світло. Як зазначають в ДТЕК, першим фактором стало те, що спала аномальна спека. Це значно зменшило навантаження на енергосистему.

З настанням холодів у жовтні графіки вимкнення електроенергії, ймовірно, повернуть через зростання споживання під час опалювального сезону. В ДТЕК попереджають, що енергосистема втратила 9 ГВт потужності, і графіки відключення можуть діяти до кінця наступного опалювального сезону.

Як повідомляв Главред, з початком опалювального сезону в Україні очікується повернення обмежень на використання електроенергії та відключення світла, оскільки споживання зросте на третину. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що неможливо буде компенсувати зростання споживання. При зниженні температури до -5°C і нижче можливі вимкнення до 12 годин на добу через нестачу електроенергії в обсязі 4-5 гігават.

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