Підвищення тарифу на світло не покрило ринкової ціни електрики - Шмигаль

Підвищення тарифа на електроенергію для населення в Україні до 4,32 грн за кіловат-годину не покрило її ринкової вартості, каже прем'єр.

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Підвищення тарифу на світло не покрило його ринкової вартості - Шмигаль / колаж Главред, фото УНІАН

Нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні (до 4,32 грн за кіловат-годину) все одно не покрило ринкової вартості світла на енергоринку. Про це заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє агентство "Укрінформ".

"Навіть це підвищення не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7-8 грн. Ми встановили тариф 4,32 виходячи з найдешевшої собівартості "Енергоатому" і "Укргідроенерго". Плюс входить собівартість доставки людям з двох компонентів. І це найнижча собівартість найдешевшої електроенергії, яка є у нас у державі і яка на сьогодні доступна", - сказав він.

За словами Шмигаля, наразі з державного бюджету доводиться платити близько 90 млрд грн для того, щоб забезпечити неринкову ціну електрики для населення та окремо нагадав, що тариф 4,32 грн/кВт-год зафіксовано на один рік (і забезпечено субсидіями).

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період із 1 серпня 2019 року до 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До державної служби працював топменеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Нагадаємо, що в Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки вимкнення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень поки що не вдасться, говорив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

В Україні потрібно збільшити тариф на електроенергію для населення щонайменше до 7,5 грн/кВт. Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.

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