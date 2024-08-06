Українцям в серпні знову можуть вимикати світло: експерти шокували прогнозом

Відключення світла в Україні можуть повернутися вже в серпні, особливо якщо температура підніметься до 30-40 градусів, розповів Олександр Харченко.

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В серпні відключення світла можуть повернутися / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Графіки відключення електроенергії в Україні можуть повернутися вже в серпні. Повернення спеки 30-40 градусів може спровокувати дефіцит в енергосистемі. Про це розповіли експерти Володимир Омельченко та Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна.

Наразі енергосистема України перебуває у крихкому балансі і частково залежить від погодних умов. Висока температура може посилити дефіцит електроенергії, як це сталося в липні.

Синоптики прогнозують повернення спеки вже наступного тижня. До середини серпня температура може досягти +40 градусів, а пік спеки триватиме до до 20 чисел місяця.

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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що у такому випадку графіки відключення світла можуть повернутися, але будуть значно м'якшими.

"Вони будуть набагато м'якшими, ніж у липні. Причому відчутно. Вони можуть повернутися на одну чергу. Але наголошую, за умови, що ми нічого більше не втратимо (через можливі нові удари по енергетиці)", - зазначив він.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко також вважає, що ймовірність відключень за таких умов існує. Однак, за його словами, це не означає, що вони будуть обов’язковими.

"Оскільки очікується виведення з ремонту одного атомного блоку-"тисячника" і введення в ремонт іншого на 440 МВт. Тобто більш ніж на 500 МВт ми будемо в плюсі. Думаю, ризик відключень є, але мінімально - на одну дві черги. Сказати на 100% неможливо. Сподіватимемося, що цей період ми зможемо пройти без відключень", - розповів експерт.

Омельченко наголосив, що багато залежатиме від рівня імпорту електроенергії та від того, наскільки збільшиться внутрішне споживання у спекотний період.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Відключення світла в Україні - прогнози

Нагадаємо, уже кілька тижнів в Україні не вимикають світло. Як зазначають в ДТЕК, першим фактором стало те, що спала аномальна спека. Це значно зменшило навантаження на енергосистему.

Також заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що енергетики наразі не роблять прогнозів щодо повернення до графіків. Проте одним з факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека, яка впливає на стабільність роботи енергосистеми, як це було у липні.

Саме тому українців закликають економно споживати електроенергію, особливо у пікові години - від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, які використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.

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