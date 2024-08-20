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Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

Ангеліна Підвисоцька
20 серпня 2024, 21:20
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В Укренерго зазначили, що скасування графіків вимкнення світла відбудеться після зниження температури повітря.
Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії
В Україні планують скасувати графіки вимкнення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні можуть скасувати графіки погодинних вимкнень світла. І статися це може вже через декілька днів. Про це офіційно заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його даними, в регіонах знову почали вимикати світло через спеку. Однак вже наступного тижня графіків не буде, якщо не виникнуть форс-мажорні ситуації.

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", - сказав Кудрицький.

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Хто такий Володимир Кудрицький?

Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.

Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.

Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Спека та повернення графіків вимкнення світла - що відомо

Нагадаємо, з 17 по 21 серпня в Україну прийшла нова хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня. У південних областях температура підніметься до 35-37°C, а на півночі та заході буде прохолодніше - 29-34°C, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Також про повернення графіків відключення світла попереджала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Крмі цього, директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що критичний стан енергетичної системи викликаний нестачею резервів та потужностей. Підвищення температури посилює навантаження на систему, тому графіки планових відключень повернулися і можуть діяти до четверга.

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