Вже наступного тижня: Україна може повернутись до графіків відключень світла

На енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, нагадала Гринчук.

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Україна може повернутись до графіків відключень світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури – ред.), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - сказала вона.

Заступниця міністра нагадала, що на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак, і закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

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Вона також рекомендувала бізнесу активно імпортувати електроенергію, щоб убезпечити себе від відключень.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто така Світлана Гринчук? Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики. Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше Світлана Гринчук говорила, що ситуація залишається складною, однак енергетики сподіваються найближчим часом вивести додаткові потужності й мінімузувати застосування графіків відключень.

В ДТЕК повідомляли, що в Україні графіки відключення електроенергії не застосовують завдяки зниженню споживання (яке зростало під час спеки) та збільшенню генерації (вийшли з ремонту атомні блоки). Однак вже в середині жовтня графіки відключення, ймовірно, повернуть через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон.

Крім того, відомо, що Україна зможе відмовитись від відключень електроенергії для користувачів в осінній період за умови виведення з ремонту 3 енергоблоків АЕС.

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