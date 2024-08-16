Вже наступного тижня: Україна може повернутись до графіків відключень світла

Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.
"Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури – ред.), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - сказала вона.
Заступниця міністра нагадала, що на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак, і закликала споживачів економно користуватися електроенергією.
Вона також рекомендувала бізнесу активно імпортувати електроенергію, щоб убезпечити себе від відключень.
Хто така Світлана Гринчук?
Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики.
Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, раніше Світлана Гринчук говорила, що ситуація залишається складною, однак енергетики сподіваються найближчим часом вивести додаткові потужності й мінімузувати застосування графіків відключень.
В ДТЕК повідомляли, що в Україні графіки відключення електроенергії не застосовують завдяки зниженню споживання (яке зростало під час спеки) та збільшенню генерації (вийшли з ремонту атомні блоки). Однак вже в середині жовтня графіки відключення, ймовірно, повернуть через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон.
Крім того, відомо, що Україна зможе відмовитись від відключень електроенергії для користувачів в осінній період за умови виведення з ремонту 3 енергоблоків АЕС.
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