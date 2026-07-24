Вибухи та дим над Києвом: столицю атакували "Циркони" та балістика - деталі

Щонайменше 10 балістичних ракет та "Циркони" вдарили по столиці України за лічені хвилини посеред дня.

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Росія атакувала Київ ракетами / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, Київ інфо

Коротко:

Київ та область опинилися під масованим ударом балістики

По столиці випущено ракети "Циркон" із Курської та Брянської областей

У місті зафіксовано серії вибухів та працюють сили ППО

У п'ятницю, 24 липня, у Києві пролунала серія вибухів. Місто - під ударом російської балістики.

О 11:25 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичної зброї з півночі та про рух кількох швидкісних цілей у бік столиці.

відео дня

"Ракети на Київ", - йдеться в повідомленні.

Через кілька хвилин у столиці було чутно звуки вибухів.

11:29 Мер Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав він.

11:32 Ракета на Чернігівщині курсом на Київщину, повідомили у ПС ЗСУ.

За даними моніторингового каналу monitor, крилата ракета "Циркон" летить з Курської області РФ у напрямку Києва.

"1х КР "Циркон" на Українці / Васильків", - йдеться в повідомленні.

11:34 Вибухи в Київській області.

"Загроза балістичних ракет із Брянська та крилатих ракет із Курська", - повідомляє monitor.

11:38 Telegram-канал Реальна війна пише, що щонайменше 10 балістичних ракет і "Циркони" вдарили по Києву за лічені хвилини посеред дня. На місці атаки здіймається дим.

Дим над Києвом після вибухів / Фото: Киев Инфо

Зазначається, що окупанти здійснюють раптовий обстріл вдень, щоб збільшити кількість постраждалих серед людей.

12:01 Медиків викликали у Святошинський район. За словами Кличка, бригада виїхала.

12:07 Повітряну тривогу в Києві скасовано.

Ракета "Циркон" / Інфографіка Главред

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, в ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Київ із застосуванням балістичної зброї. Є жертви.

У ніч на 14 липня в Києві пролунали вибухи. Армія країни-агресора РФ атакувала столицю балістичними ракетами з північного напрямку. У результаті удару РФ у Києві було зафіксовано пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Потужні вибухи пролунали в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки. Окупанти застосували для удару балістичну зброю з кількох напрямків.

Російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Є загиблі та постраждалі.

"Флеш" розкрив нову схему атак окупантів

Радник президента та експерт із систем зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що вперше зафіксовано випадок керування дронами "Молнія" через "Герберу" - раніше ці системи не були сумісні між собою.

За словами Флеша, МЕШ-модеми на дронах "Молнія" та "Шахед" (він же "Гербера") працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника. Однак раніше вони не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження. Тепер ситуація змінилася.

"Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися", - пояснив він.

"Якщо що, валимо "Герберу", а "Молнії" самі впадуть", - порадив радник президента.

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Про ресурс: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

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