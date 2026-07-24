Погода в Україні різко зміниться: де пригріє до +30, а де вдарять грози зі шквалами

У частині областей України на вихідних прогнозують сильні зливи, грози та шквали.

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Погода в Україні на вихідних/ Фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода в Україні 25-26 липня

У яких регіонах очікуються грозові дощі

Коли погода різко зміниться

У вихідні, 25 та 26 липня, в Україні переважатиме комфортна літня погода з помірним теплом. Водночас у частині областей очікуються дощі, а на сході країни можливі сильні зливи, грози та шквали. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 25 липня

У суботу, 25 липня, температура повітря вдень становитиме +24…+27 градусів, а в західних областях буде дещо прохолодніше – +20…+24 градуси.

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За прогнозом синоптикині, вночі невеликі короткочасні дощі місцями можливі на півночі та заході країни. Вдень опади найбільш ймовірні у західних областях, а також подекуди на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, у Криму та на Запоріжжі. На решті території України переважатиме суха погода.

Погода 26 липня

У неділю, 26 липня, повітря прогріється до +25…+29 градусів, а на Закарпатті температура підвищиться до +30 градусів. Водночас у східних областях буде свіжіше – +20…+23 градуси.

Дощі прогнозують у східних регіонах, у Криму, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Синоптикиня попереджає, що в цих районах можливі сильні зливи, грози та шквали. На решті території країни очікується сонячна та суха погода.

Якою буде погода в Києві

У Києві протягом вихідних переважно буде без опадів. Лише в ніч на суботу можливий короткочасний дощ. У суботу стовпчики термометрів покажуть близько +25 градусів, а в неділю повітря прогріється до +28 градусів.

За словами Наталки Діденко, початок наступного тижня буде нестабільним у температурному плані.

"Початок наступного тижня - якісь кенгурячі стрибки температури повітря, понеділок - до спеки, вівторок-середа - знову свіжо, проте, схоже, що початок серпня надасть перевагу класиці", - зазначає Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, попередньо, до кінця липня збережеться нестійка погода з локальними короткочасними дощами та без спекотних градусів.

Главред раніше писав, що за словами синоптикині Наталії Діденко, в останній тиждень липня в Україну повернуться високі температури повітря, очікується спека.

Раніше стало відомо, що 24 липня найпрохолодніша погода очікується в західних областях України, на Сумщині, Полтавщина та в деяких районах Дніпропетровщини.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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