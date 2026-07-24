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Зеленський заявив про перелом у стосунках із Трампом: деталі зустрічі в базиліці Святого Петра

Анна Ярославська
24 липня 2026, 10:12оновлено 24 липня, 10:42
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Президент України заявив, що 15–20 хвилин розмови у Ватикані змінили його стосунки з американським лідером.
WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані
Зустріч із Трампом у Ватикані змінила відносини за 15 хвилин, заявив Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП

Ключові тези:

  • Перелом у відносинах із Трампом стався у Ватикані
  • Зустріч тривала 15–20 хвилин без сторонніх
  • Зеленський не розкрив зміст розмови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його стосунках з американським лідером Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася в базиліці Святого Петра в Римі у квітні 2025 року. Про це український президент розповів у інтерв’ю американській ультраправій блогерці та близькій прихильниці Трампа Лорі Лумер, частину якого президент США опублікував у соцмережі Truth Social.

Журналістка нагадала Зеленському про конфлікт в Овальному кабінеті у 2025 році, коли Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа для врегулювання війни, а український президент у відповідь докладно пояснив, чому дипломатія з Росією не працює з 2014 року.

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Після цього Лумер поцікавилася, що змінилося з того часу, адже зараз відносини між двома президентами виглядають значно кращими.

У відповідь Зеленський назвав зустріч із Трампом у базиліці Святого Петра історичною,

"Абсолютно вірно. У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була нетривала зустріч, але я завжди говорив, що, на мій погляд, це був історичний момент, бо за 15–20 хвилин ми змінили наші стосунки", - сказав український президент.

За словами Зеленського, під час зустрічі поруч не було нікого, крім них двох. Він дав зрозуміти, що саме приватний формат розмови дозволив зняти напругу, що накопичилася після публічного конфлікту у Вашингтоні.

При цьому президент відмовився вдаватися в подробиці змісту діалогу, обмежившись загальною оцінкою його значення для подальшої взаємодії.

"Я дуже щасливий, бо від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", - підсумував Зеленський.

Від критика - до прихильниці: як Лумер змінила своє ставлення до України

Як пише Financial Times, Лора Лумер перетворилася з критика Києва на одну з найпомітніших прихильниць України в русі MAGA.

Лумер, яка є однією з улюблених інфлюенсерок президента США Дональда Трампа, донедавна переконувала мільйони своїх підписників у тому, що Україна корумпована і не заслуговує на підтримку США. Однак вона відмовилася від цих вигідних для Кремля наративів і почала публічно вихваляти стійкість України у протистоянні російській агресії, приїхавши цього місяця до Києва на знак солідарності.

Сама блогерка не стала виправдовуватися за колишні висловлювання, а натомість визнала власну помилку.

"Я дійсно говорила ці речі про Україну та Зеленського, і я не видаляю свої публікації, бо зрозуміла - я помилялася", - написала Лумер у соцмережі X із Києва.

Як зазначає FT, оскільки президент США досі прислухається до порад Лумер щодо питань політики та кадрових призначень, її публічна підтримка України порушує питання про можливий вплив на настрої всього ультраправого руху.

Мало хто з активістів, які не обіймають державних посад, має такий доступ до Трампа, як Лумер, що, ймовірно, і допомогло їй налагодити контакт із високопосадовцями в Києві, зокрема з самим Зеленським.

Що саме спонукало Лумер змінити свою позицію, достеменно невідомо.

"Тим, хто запитує, - ні, уряд України не оплачував мою поїздку до України", - написала вона в X.

Зеленський заявив про перелом у стосунках із Трампом: деталі зустрічі в базиліці Святого Петра
Лора Лумер і Володимир Зеленський / Фото: x.com/LauraLoomer

Візит Зеленського до США

Як писав Главред, 23 липня президент Зеленський анонсував свій візит до США найближчими днями або протягом тижня.

Президент наголосив, що остаточна дата тристоронньої зустрічі ще узгоджується, але Україна зацікавлена провести її якомога швидше. Водночас він зазначив, що зараз американські партнери також зосереджені на ситуації навколо Ірану.

24 липня Суспільне з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах повідомило, що Зеленський зустрінеться з Трампом під час свого візиту до США наступного тижня. Візит Зеленського до США заплановано на 28 липня.

У рамках поїздки президент також відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема.

Раніше Трамп висловив надію, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі.

Україна втратила ключовий канал зв’язку з Трампом - Bloomberg

Як пише Bloomberg, несподівана смерть американського сенатора Ліндсі Грема позбавила Україну одного з найефективніших каналів зв'язку з Білим домом.

Журналісти зазначають, що покійний конгресмен мав унікальний набір навичок, адже він підтримував тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, умів працювати з сенаторами-демократами та мав міцні зв’язки з іноземними лідерами.

Голова дослідницького інституту "Пента" Володимир Фесенко заявив, що Грем відігравав важливу роль як один із українських лобістів у оточенні Трампа, навіть якщо йому не завжди вдавалося досягти успіху.

"Трамп не завжди прислухався до Грема, оскільки той не мав такого впливу, як, наприклад, посланець Віткофф. Тепер перед нами постає питання: чи є інші гравці, подібні до Грема, з впливовими позиціями в Сенаті та доступом до Трампа?", - сказав він.

Як повідомив один європейський дипломат, європейські країни розглядали Грема як ключову впливову фігуру Білого дому, здатну не тільки підтримати Україну, а й покарати Росію.

"Нам знадобляться й інші сенатори, які зможуть зайняти його місце у питанні України", - заявив член Палати представників Дон Бекон, республіканець із Небраски та затятий прихильник України.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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