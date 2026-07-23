РФ зібрала тисячі дронів і ракет для удару по Україні: названо небезпечний період

Волонтер Сергій Стерненко та моніторингові канали попередили про високу ймовірність масованого удару балістикою та дронами по Україні.

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РФ готує новий масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Коротко:

Найближчими днями можлива атака балістикою

У ворога накопичено тисячі дронів і сотні ракет

Росія нарощує виробництво ракет

Росія накопичила значні запаси ударних безпілотників і ракет та може готувати нову масовану атаку по Україні. У найближчі дві доби існує висока ймовірність застосування балістичних ракет. Про це повідомили моніторингові канали та громадський діяч, блогер й волонтер Сергій Стернеко.

"Загроза масованого удару балістикою в найближчі 2 доби", - написав Стерненко. відео дня

За наявною інформацією, російські війська продовжують збільшувати кількість ракетного озброєння на пускових позиціях. Крім того, ворог накопичив близько 4000 ударних безпілотників для можливих масованих атак.

Скільки ракет РФ зосередила біля України

Наразі Росія має значні запаси балістичних ракет на території, з якої може завдавати ударів по Україні. Зокрема:

у Брянській області - близько 21 балістичної ракети;

у Курській області - 6 балістичних ракет і 7 ракет "Циркон";

у Ростовській області - 18 балістичних ракет;

в окупованому Криму - 5 балістичних ракет і 4 ракети "Циркон".

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Серед накопичених ударних дронів близько 400 одиниць є реактивними безпілотниками.

Росія нарощує виробництво ракет

РФ планує збільшити темпи виробництва ракетного озброєння. Як повідомив Telegram-канал "Kyiv AirDefense", орієнтовно щомісяця країна-агресор може виготовляти 70 крилатих ракет Х-101, 75 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 40 ракет "Калібр", 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", 8 ракет Х-69.

Звідки і якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Також повідомляється, що Росія планує модернізувати ракету "Циркон", щоб збільшити її дальність до 1550-1600 кілометрів. Водночас у запасі РФ перебувають сотні ракет різних типів:

близько 340 крилатих ракет Х-101;

480 ракет "Калібр";

275 балістичних ракет "Іскандер-М";

76 ракет "Кинджал";

220 гіперзвукових ракет Х-22/32;

660 протикорабельних ракет "Онікс";

60 гіперзвукових ракет "Циркон".

Окрім ракет, Росія продовжує накопичувати ударні безпілотники. За інформацією моніторів, ворог має 3470 ударних БпЛА, 460 реактивних БпЛА та 270 БпЛА-ракет "Бандероль".

Чому РФ посилила атаки балістикою - пояснення Ігната

Росія останнім часом збільшила кількість ударів балістичними ракетами по Україні. За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, інтенсивність таких атак залежить від завдань, які Кремль ставить перед своїми військами.

Ігнат зазначив, що Росія використовує не лише ракети "Іскандер-М", а й С-300, С-400 та гіперзвукові "Циркони", які можуть перехоплюватися фактично лише системами Patriot.

"Противник регулярно здійснює масштабні обстріли, тому не варто ганятися за сенсаціями щодо "найбільшої атаки", адже такі удари повторюються", - сказав він.

За словами представника Повітряних сил, уламки ракет свідчать, що частина з них була виготовлена незадовго до застосування.

"Найкращий спосіб зменшити кількість цих ударів - бити по російських підприємствах, які виготовляють ракети, їхні компоненти та комплектуючі", - наголосив Ігнат.

Російські удари по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія може посилювати удари балістичними ракетами по Києву через бажання Кремля отримати "перемогу" напередодні виборів у Держдуму РФ у вересні. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Москва розглядає столицю як головну стратегічну ціль, намагаючись тиснути на Україну через атаки по центрах управління та важливій інфраструктурі.

Заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Лебеденко розповів, що Росія скоротила масштабування ракетних програм і зосередилася на розвитку ударних безпілотників, зокрема нових модифікацій "Шахедів". За його словами, РФ продовжує вдосконалювати ракети, але основний акцент робить на якості, а не кількості.

Крім цього, Росія змінила тактику ударів по Києву, частіше застосовуючи балістичні ракети та швидкі реактивні дрони. Нові типи БпЛА, зокрема "Бандероль", ускладнюють роботу української ППО через високу швидкість.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 був радником міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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