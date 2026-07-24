Путін закриє кордони: Загородній розкрив сценарій мобілізації в РФ

Кремль може закрити кордони та перейти на режим військової економіки, не виключає Тарас Загородній.

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У РФ можуть оголосити нову мобілізацію / Колаж: Главред, фото: МО РФ, kremlin.ru

Найважливіше із заяв Загороднього:

Кремль спробує провести мобілізацію в РФ

Мобілізація в РФ принципово не змінить ситуацію

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував ймовірність оголошення мобілізації в країні-агресорі РФ.

"У Путіна немає козирів. Хоча він ще спробує провести мобілізацію і перетворити Росію на Північну Корею, тобто закрити кордони та перейти на режим військової економіки. Втім, це нічого не допоможе, бо грошей немає", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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За словами експерта, навіть ймовірна мобілізація в РФ принципово не змінить ситуацію.

"Нехай спробують. Нехай у Росії й наберуть людей, але ось питання – як вони їх довезуть до фронту, якщо логістика або перервана, або перебуває під вогневим контролем?", – додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв’ю Тараса Загороднього:

Чи змінить нова мобілізація в РФ ситуацію на фронті

Навіть нова хвиля мобілізації в Росії навряд чи зможе кардинально вплинути на хід війни. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, відчутний ефект можливий лише за умови мобілізації щонайменше 300 тисяч осіб, однак навіть у цьому випадку зміни будуть обмеженими. Експерт вважає, що перекидання великих резервів на один напрямок неминуче послабить інші ділянки фронту, оскільки російська армія вже відчуває дефіцит особового складу та ресурсів.

"Главред" раніше повідомляв, що середня тривалість життя російських новобранців після прибуття на поле бою в Україні становить усього 20–30 хвилин.

Нагадаємо, Іван Преображенський заявив, що загальна мобілізація в РФ може бути оголошена лише за умови наближення вирішальної перемоги. Він пояснив, що, перебуваючи всього за крок від перемоги, Кремль може розпочати повномасштабну мобілізацію.

Раніше Володимир Зеленський заявив про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії. Він підкреслив, що йдеться про десятки тисяч додаткових призовників. За його словами, це пов’язано з необхідністю компенсувати значні втрати та активізацією видачі мобілізаційних розпоряджень.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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