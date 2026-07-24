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Уражено завод ВПК у Кірові та нафтовий об'єкт за 1350 км: деталі від Зеленського

Руслана Заклінська
24 липня 2026, 11:51
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Президент України подякував воїнам за влучні удари.
Уражено завод ВПК у Кірові та нафтовий об'єкт за 1350 км: деталі від Зеленського
Зеленський підтвердив удари по військовому в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Уражено військовий завод у Кірові
  • Завод постачав компоненти для ракет і авіації
  • Уражено нафтооб'єкт за 1350 км від України

Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території Росії. Було уражено військове підприємство у Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, продукція цього підприємства використовується російською армією під час атак по українських містах і громадах.

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"Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь", - наголосив президент.

Також Зеленський повідомив про ураження нафтового об'єкта на відстані близько 1350 кілометрів від України. За його словами, це стало частиною операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

"Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням.Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів", - додав він.

Яка мета ударів по НПЗ - пояснення експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Україна продовжуватиме завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, а нарощування виробництва дронів і ракет може посилити шкоду для нафтової галузі Росії.

Уражено завод ВПК у Кірові та нафтовий об'єкт за 1350 км: деталі від Зеленського
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

За його словами, удари по російських НПЗ уже створюють проблеми для економіки РФ, зокрема для паливного забезпечення, аграрного сектору та експорту. Експерт зазначив, що через перебої з паливом Росія може втратити частину врожаю, а проблеми з морською логістикою впливають на експорт зерна.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай. Це означає, що частину врожаю Росія втратить", - сказав Загородній.

Він також заявив, що навіть після можливого завершення бойових дій Росії буде складно швидко відновити пошкоджені нафтопереробні заводи.

Удари по об'єктах РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, монітори Exilenova+ зафіксували ураження заводу "Авіатек" сталося вранці 24 липня. Підприємство виробляє компоненти для ракет Х-101 і Х-59 та катапультні сидіння К-36ДМ.

OSINT-аналітики каналу Astra підтвердили пожежі на логістичних об'єктах у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. Wildberries повідомили, що робота складів призупинена через ураження двох комплексів. Площа відновленого комплексу в Шушарах становить близько 106000 м², а логістичний парк в Новосаратовці налічує близько 210000 м².

Defense Express і російські ЗМІ повідомляли про падіння військового літака поблизу Звенигорода. Експерти зазначали, що ймовірний Су-57Д уперше піднявся в небо 19 травня. Катастрофа сталася 23 липня приблизно за 10 км від авіабази "Кубинка".

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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