Спека повертається в Україну: синоптик попередив про різке підвищення температури

Нова хвиля спеки в Україні не буде довготривалою. Постригань назвав дати.

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Прогноз погоди в Україні 24-28 липня / фото: pixabay

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Як до кінця місяця зміниться погода в Україні

Атмосферна циркуляція з початку літнього сезону не сприяла формуванню потужних теплових куполів над Україною, на відмінну від Західної Європи, де такі процеси спостерігалися частіше з тривалою та інтенсивною спекою.

Про це повідомив у Facebook очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, оцінки світових прогностичних моделей свідчать, що серпень цього року може бути спекотним.

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З 24 до 26 липня західний антициклон пролонгує переважно сонячну та суху погоду. Вночі очікується температура в межах +12+17 градусів, вдень сонце прогріватиме повітря до +23+28 градусів.

Погода в Україні 24 липня / фото: скріншот з meteoprog

"Лише вдень на фоні зниженого атмосферного тиску та розвитку купчасто-дощової хмарності, місцями можливі короткочасні грозові дощі", - додав Постригань.

Погода в Україні 26 липня / фото: скріншот з meteoprog

27 липня Україна опиниться серед найтепліших регіонів Європи. В Україні буде спекотніше, ніж в Німеччині, чи Польщі. Температура підвищиться до +30+33 градусів, однак спека матиме короткочасний характер.

Синоптична карта / фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Вже 28 липня циклон з південного заходу "зіб'є" високі градуси та зумовить короткочасні грозові дощі. Температура вночі буде +13+18 градусів, вдень +21+26 градусів.

"За попередніми прогностичними оцінками, до кінця липня збережеться нестійка погода з локальними короткочасними дощами та без спекотних градусів", - підсумував синоптик.

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Нагадаємо, Главред писав, що за словами синоптика Наталії Діденко, в останній тиждень липня в Україну повернуться високі температури повітря, очікується спека.

Раніше стало відомо, що 24 липня найпрохолодніша погода очікується в західних областях України, на Сумщині, Полтавщина та в деяких районах Дніпропетровщини.

Напередодні стало відомо, що синоптики прогнозують підвищення температури в Україні наприкінці липня. Вже на початку серпня спека знову накриє усі області України.

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Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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