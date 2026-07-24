Спека повертається в Україну: синоптик попередив про різке підвищення температури

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні стане спекотніше, ніж в Європі
- Як до кінця місяця зміниться погода в Україні
Атмосферна циркуляція з початку літнього сезону не сприяла формуванню потужних теплових куполів над Україною, на відмінну від Західної Європи, де такі процеси спостерігалися частіше з тривалою та інтенсивною спекою.
Про це повідомив у Facebook очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, оцінки світових прогностичних моделей свідчать, що серпень цього року може бути спекотним.
З 24 до 26 липня західний антициклон пролонгує переважно сонячну та суху погоду. Вночі очікується температура в межах +12+17 градусів, вдень сонце прогріватиме повітря до +23+28 градусів.
"Лише вдень на фоні зниженого атмосферного тиску та розвитку купчасто-дощової хмарності, місцями можливі короткочасні грозові дощі", - додав Постригань.
27 липня Україна опиниться серед найтепліших регіонів Європи. В Україні буде спекотніше, ніж в Німеччині, чи Польщі. Температура підвищиться до +30+33 градусів, однак спека матиме короткочасний характер.
Вже 28 липня циклон з південного заходу "зіб'є" високі градуси та зумовить короткочасні грозові дощі. Температура вночі буде +13+18 градусів, вдень +21+26 градусів.
"За попередніми прогностичними оцінками, до кінця липня збережеться нестійка погода з локальними короткочасними дощами та без спекотних градусів", - підсумував синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами синоптика Наталії Діденко, в останній тиждень липня в Україну повернуться високі температури повітря, очікується спека.
Раніше стало відомо, що 24 липня найпрохолодніша погода очікується в західних областях України, на Сумщині, Полтавщина та в деяких районах Дніпропетровщини.
Напередодні стало відомо, що синоптики прогнозують підвищення температури в Україні наприкінці липня. Вже на початку серпня спека знову накриє усі області України.
Інші новини:
- Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі
- "Непростий період": Ані Лорак поскаржилася на некеровану дочку
- Зеленський заявив про перелом у стосунках із Трампом: деталі зустрічі в базиліці Святого Петра
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред