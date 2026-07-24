"Непростий період": Ані Лорак поскаржилася на некеровану дочку

Співачка не знає, як поводитися зі своєю дочкою-підлітком.

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Ані Лорак скаржиться на доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

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Ані Лорак поскаржилася на доньку

Як вона виховує Софію

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, відверто розповіла про труднощі виховання своєї 15-річної доньки Софії. Артистка поскаржилася росЗМІ, що дівчинка переживає активну фазу підліткового періоду, а її настрій змінюється з жахливою швидкістю.

Під час міжнародного музичного фестивалю DREAM FEST у Баку артистка зізналася, що цей етап вимагає від неї величезного терпіння та уваги. Софія не хоче постійно перебувати поруч із матір’ю - замість того, щоб супроводжувати її, дівчинка поїхала на відпочинок.

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Ані Лорак із донькою на російській премії / скрін з відео

"Моя донечка зі мною до Баку не прилетіла, вона зараз відпочиває. У неї триває непростий підлітковий період, але ми працюємо", - зізналася Лорак.

За словами артистки, готових рецептів і жорстких інструкцій для батьків підлітків не існує, тому головний акцент вона робить на розуміння та емоційну підтримку. Водночас шанувальники часто зауважують, що м’якість Лорак у ставленні до доньки призводить до неприємних наслідків для самої співачки - поява Софії на заходах стає гарячою темою для обговорення через безглузді вбрання чи зухвалий зовнішній вигляд зіркової дитини. Саму ж співачку це не дуже турбує.

Як виглядає дочка Ані Лорак / скрін з відео

"Я її підтримую, дарую любов, щоб їй стало легше. Жорстких правил чи порад, як з цим якнайшвидше впоратися, немає, тільки любов", - відверто поділилася виконавиця.

Нагадаємо, Софія - єдина дочка співачки, яка народилася в її шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Подружжя офіційно розлучилося в січні 2019 року після майже десяти років спільного життя через зради колишнього чоловіка.

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Про персону: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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