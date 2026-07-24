"Можу плюнути в обличчя": Стужук накинулася на Вербу та втікача Волошина

Блогерка спробувала викрити колег, але українці нагадали про її власні зашквари.

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Софія Стужук - конфлікт із Волошиним та Вербою / колаж: Главред, фото: threads.com, Софія Стужук; instagram.com, Олександр Волошин

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У чому Софія Стужук звинуватила Олександра Волошина та Юлію Вербу

Як користувачі соцмереж відреагували на заяви блогерки

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка виїхала з України, влаштувала новий публічний конфлікт. У Threads вона різко висловилася на адресу блогера-втікача Олександра Волошина та своєї колишньої подруги Юлії Верби, звинувативши їх у лицемірстві.

Стужук заявила, що Волошин влаштовував проти неї цькування, а також нагадала йому про минулі скандали та нібито співпрацю з російською командою. До того ж вона запропонувала Волошину "побитися" з її новим чоловіком у Таїланді та пригрозила особисто плюнути йому в обличчя.

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"Волошин, хочеш приїхати до Таїланду, щоб побитися з моїм чоловіком? Ми тебе теж чекаємо. Я, до речі, теж можу - із задоволенням плюну в обличчя. Зневажати самотню матір трьох дітей - це дуже по-чоловічому", - обурилася блогерка.

Софія Стужук про втікача Волошина / скрін з Threads

Софія не залишила без уваги й Юлію Вербу. Стужук закликала СБУ перевірити її криптовалютні рахунки, натякаючи на можливі перекази громадянам РФ та співпрацю з російським фотографом у Дубаї. Стужук нагадала, що до 2022 року Верба активно брала участь разом із нею у гівах із російськими блогерами. Також вона запевняє, що після блокування основної сторінки Верба (або хтось із її оточення) нібито створила фейковий акаунт, публікувала з нього провокаційний контент від імені Софії та публічно репостила ці публікації.

"Якщо припустити, що СБУ перевірить крипторахунки Верби (або без перевірки хтось - не буду тикати пальцем, сам доведе перекази), і ми дізнаємося, що вона переказувала десятки тисяч доларів громадянам Росії, то це теж усі забудуть, як і її співпрацю з російським фотографом у Дубаї, наприклад?" - запитала аудиторію Софія.

Стужук звинуватила Юлію Вербу / скрін з Threads

Спроба Стужук виступити в ролі "викривачки" та її раптові спроби писати дописи українською мовою викликали в мережі протилежний ефект. Користувачі масово нагадали їй про її власну позицію, бізнес у РФ та рекламу російських брендів, а також висміяли за помилки та непослідовність.

"У тебе всі погані, крім росіян. Скасували не просто так. Якщо колишній чоловік був таким поганим і так далі, то навіщо ти з ним жила й далі вагітніла? Ну поїхала й поїхала, але навіщо ти зараз обливаєш брудом усіх українських блогерів? Ти зробила свій вибір - вони свій. Усе!"

Софії Стужук нагадали про її бізнес у РФ / скрін з Threads

"Соня, я не маю уявлення, хто такий Волошин і як він скасовував статус одинокої матері. Але я знаю, що Україні зараз не потрібні блогери за "мир у всьому світі". Україні потрібна підтримка, поширення інформації, збори. "Мир у всьому світі" ви успішно пропагуєте за рублі".

У мережі висміяли перехід Стужук на українську мову / скрін з Threads

"Я, звичайно, вибачаюся, але можна якоюсь нормальною мовою, а то взагалі нічого не зрозуміло? Просто набір випадкових слів. Граматику я вже взагалі не беру до уваги - від неї очі закровоточили. Навіть не знаю, як телефон усе це не виправив, чи він у вас для інших цілей?"

Українці тролять Софію Стужук / скрін з Threads

Реакція самої Софії на хвилю хейту не змусила себе чекати. У черговому дописі вона спробувала зробити вигляд, що її не зачіпає критика, перейшовши на ядерний суржик і нецензурну лексику.

"Мені взагалі байдуже, кого скасують, а кого ні, і чи розберетеся ви самі. Я до вас не лізу, не хвилюйтеся. Я просто маю свої рахунки. Зайду, покажу вам лицемірство і піду собі далі", - підсумувала Стужук.

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Про персону: Софія Стужук Стужук Софія - блогерка, інфлюенсерка, бізнес-леді, повідомляє my.ua. Софія транслює в мережі своє життя, її основні теми - лайфстайл, стосунки, здоров’я. Однак особливість висвітлення останньої теми у блогерки полягає в тому, що вона часто критикує доказову медицину, виступаючи за нетрадиційні методи. За це блогерку часто критикують у мережі.

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