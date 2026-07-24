Російські 'Шахеди' стали небезпечнішими: Флеш попередив про нову загрозу

У зоні досяжності "Шахеди" можуть атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі.

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Куди можуть долітати реактивні "шахеди" із онлайн-керуванням/ Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, скриншот

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Реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням становлять велику загрозу

У межах зони досяжності вони можуть атакувати як рухомі, так і статичні цілі

Усі території, позначені на карті червоним кольором, перебувають у зоні потенційного ризику

Російські реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням мають обмежену дальність, але в межах своєї зони досяжності становлять серйозну загрозу. Вони можуть атакувати як статичні, так і рухомі цілі.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив карту потенційної зони ураження таких безпілотників.

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"Як Ви знаєте, велику загрозу зараз становлять реактивни "Шахеди" з онлайн-керуванням. Наразі такі "Шахеди" мають обмеження щодо дальності керування, пов’язані з особливостями технології. Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки "Шахедів" з онлайн керуванням. У цій зоні "Шахед" може атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі", – пояснив Бескрестнов.

Мапа потенційної зони атак реактивних "Шахедів"/ Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Бескрестнов додав, що власникам складів, автозаправних станцій, підприємств та інших об’єктів варто бути готовими до можливих ударів. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про наявність укриттів для людей.

"Червона зона – зона ризику", – наголосив експерт.

Чому Росія різко посилила удари по Україні - коментар експерта

Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для ТСН.ua висловив думку, що масовані удари Росії балістичними ракетами по Києву можуть свідчити про прагнення Володимира Путіна досягти хоча б символічної військової перемоги напередодні виборів до Державної думи РФ, запланованих на середину вересня.

За словами експерта, вибір столиці України як головної цілі не є випадковим, адже в Кремлі розглядають Київ як стратегічно важливий об'єкт для посилення тиску.

Коментуючи дані Інституту вивчення війни про використання Росією ракет із недоторканного резерву, Селезньов припустив, що це свідчить про поспіх російського керівництва. На його думку, Кремль свідомо підвищує ставки та йде на додатковий ризик, намагаючись досягти бажаного результату, хоча навіть такі дії, за його оцінкою, не забезпечать Росії поставлених цілей.

Водночас експерт не виключив, що Росія може накопичувати частину свого ракетного арсеналу для майбутніх ударів по енергетичній інфраструктурі України з настанням холодної пори року. За його словами, саме погіршення погодних умов може стати сигналом до активізації таких атак, хоча значна частина українських енергетичних об'єктів уже отримала додатковий захист. На думку Селезньова, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, коли саме Росія вирішить перейти до реалізації такого сценарію.

"Загалом ключовий маркер для нас, маркер того, як будуть розвиватись події зокрема і з ракетно-дроновими атаками - це 20-ті числа вересня", - каже він.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у четвер, 23 липня, РФ вдарила по житлових кварталах Запоріжжя. В результаті атаки російських військ на житловий масив у Запоріжжі вже 25 осіб звернулися за допомогою до лікарів.

Як повідомляв Главред, Росія може посилювати удари балістичними ракетами по Києву через бажання Кремля отримати "перемогу" напередодні виборів у Держдуму РФ у вересні. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Москва розглядає столицю як головну стратегічну ціль, намагаючись тиснути на Україну через атаки по центрах управління та важливій інфраструктурі.

Заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Лебеденко розповів, що Росія скоротила масштабування ракетних програм і зосередилася на розвитку ударних безпілотників, зокрема нових модифікацій "Шахедів". За його словами, РФ продовжує вдосконалювати ракети, але основний акцент робить на якості, а не кількості.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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