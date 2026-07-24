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Зеленський поїде до США з подвійним завданням: стала відома дата візиту

Анна Ярославська
24 липня 2026, 08:02оновлено 24 липня, 08:34
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Наступного тижня Зеленський летить до Америки на переговори з Трампом та на похорон Ліндсі Грема.
Трамп, Зеленський
Трамп і Зеленський зустрінуться наступного тижня / Колаж: Главред, фото: ОП ​

Головне:

  • Володимир Зеленський проведе зустріч з Дональдом Трампом
  • Візит президента України до США заплановано на 28 липня
  • Глава держави також відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою Білого дому Дональдом Трампом під час свого візиту до США наступного тижня. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.

Візит Зеленського до США заплановано на 28 липня.

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У рамках поїздки президент також відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема.

Переговори між США та Україною щодо завершення війни

Як писав Главред, 23 липня президент Зеленський розповів подробиці телефонної розмови зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа - Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, яка відбулася напередодні. За його словами, американська сторона поділиться кількома напрацюваннями та планами щодо припинення війни, які згодом планується обговорити й із росіянами.

У зв’язку з цим Зеленський анонсував свій візит до США найближчими днями або впродовж тижня.

Президент наголосив, що остаточна дата тристоронньої зустрічі ще узгоджується, але Україна зацікавлена провести її якомога швидше. Водночас він зазначив, що зараз американські партнери також зосереджені на ситуації навколо Ірану.

"Безумовно, все це потрібно зробити до осені. Я вважаю, що треба наполегливо над цим працювати. Якби це залежало від нас, зустріч відбулася б уже в липні. Але не все залежить від нас... В Ірані не таке перемир’я, як усім хотілося б", - пояснив він, додавши, що, попри це, Україна продовжуватиме боротися за дипломатичний шлях.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

У свою чергу, голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна робить усе, що в її силах, для проведення реальних переговорів і завершення війни. За його словами, ключ до наближення миру полягає в синергії двох напрямків: системної дипломатичної роботи на найвищому рівні та щоденного зміцнення сил безпеки й оборони.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

У Путіна назвали нові умови припинення війни з Україною

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що промова Путіна від червня 2024 року з вимогою повного виведення ЗСУ з контрольованих Україною територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей та відмови Києва від вступу до НАТО досі є основою для будь-яких мирних переговорів.

Bloomberg із посиланням на трьох близьких до Кремля співрозмовників повідомляє, що Москва не має наміру повертати будь-які окуповані території в рамках мирної пропозиції. Путін нібито прагне до повного військового захоплення решти Донецької області та створення "буферної зони" вздовж прикордонних районів Сумської та Харківської областей, а до мирних переговорів Кремль повернеться лише після встановлення контролю над усією Донецькою областю.

У Кремлі розраховують встигнути до Нового року.

У свою чергу, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська навряд чи досягнуть цієї мети до кінця цього року, темпи їхнього просування сповільнилися настільки, що ISW не готовий оцінити, чи зможуть загарбники захопити всю Донецьку область у будь-який момент.

Експерт озвучив найгірший сценарій для Кремля

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував ймовірність застосування країною-агресором РФ ядерної зброї у війні з Україною.

"Якби була можливість застосувати ядерну зброю, росіяни вже давно б це зробили, якби знали, що з її допомогою і без негативних наслідків для себе зможуть вирішити питання", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Водночас експерт зазначає, що Україна не здасться навіть після удару РФ ядерною зброєю.

"А ось наслідки такого кроку для РФ будуть катастрофічними. Усі ядерні держави категорично проти цього, особливо Китай. Застосування ядерної зброї проти неядерної держави матиме для Росії жахливі наслідки, і від неї відвернеться навіть Китай. І росіяни це чудово розуміють", - додав Загородній.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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