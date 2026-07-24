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У космосі знайшли двійника Землі: розкрито страшну правду про "блакитну планету"

Олексій Тесля
24 липня 2026, 02:05
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Екзопланета HD 189733b зовні нагадує Землю завдяки насиченому синьому кольору.
космос
Астрономи зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Екзопланета HD 189733b зовні нагадує Землю
  • Планета знаходиться приблизно в 63 світлових роках від Землі

Астрономи виявили у Всесвіті екзопланету HD 189733b, яка зовні нагадує Землю завдяки насиченому синьому кольору.

Однак такий відтінок пов'язаний зовсім не з океанами, а з особливостями її розпеченої атмосфери, пише Space Daily.

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Планета розташована приблизно за 63 світлових роки від Землі й належить до класу гарячих юпітерів - гігантських газових світів, розташованих дуже близько до своїх зірок.

За даними дослідників, температура на її денній стороні перевищує 1000 градусів Цельсія. У таких умовах в атмосфері можуть утворюватися найдрібніші силікатні частинки, що розсіюють синє світло. Передбачається, що з них утворюються своєрідні "скляні дощі", а швидкість вітру сягає понад 8,5 тисячі кілометрів на годину.

Незважаючи на схожість за кольором із Землею, HD 189733b абсолютно непридатна для життя. Це газовий гігант без твердої поверхні, а її екстремальні умови унеможливлюють існування живих організмів.

Вчені розповіли про унікальну планету з вічним днем

Астрономи продовжують досліджувати екзопланету LHS 3844b, яка знаходиться приблизно в 50 світлових роках від Землі. Її головна особливість полягає в тому, що вона завжди звернена до своєї зірки однією стороною.

Через це на одній половині планети постійно панує день, а інша назавжди залишається в темряві. Це створює екстремальну різницю температур: освітлена сторона нагрівається приблизно до 1000 кельвінів, тоді як протилежна залишається значно холоднішою.

Раніше вчені здивували версією про інший Всесвіт. Великий вибух відповідає відскоку від попередньої фази колапсу, а не абсолютному початку всього сущого.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що вчені здивували загадковим сигналом із космосу. Традиційні пояснення загадкового сигналу стають дедалі менш однозначними, а одна з головних космічних таємниць, як і раніше, залишається нерозкритою.

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Про джерело: Space Daily

Space Daily - англомовне незалежне інтернет-видання, засноване 1995 року в Токіо. Сайт спеціалізується на новинах космічної галузі, науки, технологій, космічних місій, супутникових систем, а також публікує матеріали про вплив освоєння космосу на суспільство та людину. Видання орієнтоване на широку аудиторію, яка цікавиться наукою, дослідженнями та сучасними технологіями

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