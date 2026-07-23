Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

Київський міський ТЦК роз'яснив новий алгоритм призову добровольців.

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В Україні змінили порядок призову / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Київський міський ТЦК та СП

Коротко:

Добровольці тепер можуть вступати до війська без ТЦК

Військовим дозволили укладати нові контракти зі строком служби

Контракти передбачають гарантії звільнення, відстрочку та виплати

В Україні оновили процедуру добровільного призову громадян на військову службу під час мобілізації. Охочі приєднатися до Сил оборони можуть оформлювати вступ безпосередньо через обрану військову частину, без звернення до ТЦК та СП. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

За новим порядком громадянин самостійно обирає військову частину та посаду, після чого проходить необхідний відбір. Алгоритм дій для добровольців такий:

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обрати вакансію у військовій частині та пройти співбесіду;

отримати рішення командування про прийняття на службу;

подати командиру частини заяву про бажання проходити військову службу;

отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

пройти медичний огляд;

прибути до військової частини для оформлення;

за потреби пройти базову загальновійськову підготовку.

Що передбачає реформа військової служби / Інфографіка: Главред

Таким чином, основна взаємодія добровольця відбуватиметься безпосередньо з військовою частиною, до якої він планує долучитися.

"Новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення", - наголосили в в ТЦК.

Нові контракти

У пресслужбі ТЦК також повідомили про перший етап трансформації системи контрактної служби. У його межах військові та цивільні отримали можливість укладати нові контракти.

Чинні військовослужбовці можуть підписати піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракт, при цьому чекати завершення попередньої угоди не потрібно. Після укладення нового контракту попередній автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності в день підписання.

Серед переваг нових контрактів у ТЦК назвали:

чітко визначений термін служби - 14 або 24 місяці залежно від посади;

гарантоване звільнення після завершення строку контракту незалежно від дії воєнного стану;

відстрочку від повторного призову після звільнення;

грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії.

"Нові мотиваційні контракти дають військовослужбовцям зрозумілі умови проходження служби та визначені терміни її завершення", - зазначили у пресслужбі ТЦК.

Що потрібно носити з собою, якщо "Резерв+" не працює - пояснення адвокатки

Військовозобов’язаним українцям варто заздалегідь подбати про підтвердження своїх військово-облікових даних на випадок технічних проблем із застосунком "Резерв+". Якщо під час перевірки документів додаток не працює, це може призвести до додаткових перевірок і навіть доставки до ТЦК та СП, заявила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН.ua.

За словами юристки, найкраще мати при собі паперову копію витягу з "Резерв+". "Однозначно треба мати при собі паперову копію витягу з додатка "Резерв+". Таку копію важливо оновлювати хоча б раз на тиждень, а в ідеалі - сформувати в день перевірки документів", - пояснила вона.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Аніщенко зазначила, що підтвердити військовий облік можна також за допомогою паперового військового квитка, якщо дані в ньому актуальні. Водночас вона звернула увагу, що на практиці трапляються випадки, коли інформація у перевіряючих відрізняється від даних у застосунку.

"Якщо "Резерв+" у військовозобов’язаного не відкривається та якщо немає паперової копії, то поліцейський має право доставити такого чоловіка до ТЦК для з’ясування обставин. Такі випадки доставки до ТЦК непоодинокі", - наголосила адвокатка.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, Мстислав Банік повідомив про плани реформи територіальних центрів комплектування та зміну їхніх функцій для прозорих умов проходження мобілізаційних процедур. Він підкреслив, що розподіл функцій ТЦК передбачає передачу частини обов'язків іншим установам і створення окремих центрів для мобілізаційних процедур.

Тодішній міністр оборони Михайло Федоров заявив про підготовку масштабних змін до системи мобілізації. Він наголосив на важливості усунення корупційних ризиків і перегляду механізмів, які створюють нерівні умови для громадян під час призову.

Міністерство оборони повідомило про тимчасову можливість дистанційної постановки на військовий облік для юнаків 2009 року через застосунок. У відомстві зазначили, що дистанційна постановка через Резерв+ буде доступна до 31 липня як опція оформлення обліку без звернення до ТЦК.

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Про персону: Катерина Аніщенко Катерина Аніщенко - адвокат, заступниця голови військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України. Працює в юридичній компанії "Riyako&partners".

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