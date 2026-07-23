Дивовижне перетворення переселенки зі Слов'янська: неймовірне "до" і "після"

Жінку зі Слов’янська перетворили на справжню красуню та стильну красуню.

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Неймовірне перетворення / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Як змінилася жінка

Що з нею зробили стилісти

Українська студія макіяжу вирішила підкреслити красу українських жінок і дарує простим українкам безкоштовні перетворення. Вони вміло підкреслюють красу та підбирають одяг, роблячи образ завершеним.

Результати своєї роботи вони публікують в Instagram.

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Жінку зі Слов’янська перетворили на неймовірну красуню / Фото: скріншот

Жінку зі Слов'янська перетворили на неймовірну красуню / Фото: скріншот

Цього разу стилісти зробили перетворення для жінки, яка втратила колишнє життя у Слов’янську. "Знайомтеся - Наталія Миколаївна, переселенка зі Слов’янська. Війна безжально змінила її життя. Вона була змушена покинути рідний дім, велику затишну квартиру, улюблені речі та все, що створювала й збирала роками. Разом із домом залишилася частина її колишнього життя", - розповідають вони.

Жінку зі Слов’янська перетворили на неймовірну красуню / Фото: скріншот

Жінку зі Слов’янська перетворили на неймовірну красуню / Фото: скріншот

На сторінці зазначено, що раніше Наталія Миколаївна завжди була дуже стильною та доглянутою жінкою. Вона любила гарний одяг, вміла подати себе і завжди виглядала елегантно. Але сьогодні реальність інша: щоб мати можливість оплачувати житло та найнеобхідніше, вона працює в газетному кіоску практично без вихідних.

Жінку зі Слов’янська перетворили на неймовірну красуню / Фото: скріншот

"Але, незважаючи на всі випробування долі, вона зберегла найцінніше - свою внутрішню красу. Її грація, благородна постава, аристократичні манери та гідність відчуваються з перших хвилин спілкування. Для неї було створено літню колекцію одягу, яка ідеально підкреслила її природну елегантність, витонченість і жіночність. Кожен образ став відображенням її характеру, внутрішньої сили та благородства", - додають вони.

Жінку зі Слов’янська перетворили на неймовірну красуню / Фото: скріншот

Жінку зі Слов’янська перетворили на неймовірну красуню / Фото: скріншот

У коментарях люди залишили мільйон компліментів щодо зовнішності жінки та її перетворення.

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