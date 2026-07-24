"Материнська вина": Регіна Тодоренко "кочує" з трьома дітьми

Зрадниця України поскаржилася, що їй важко поєднувати материнство та роботу.

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Регіна Тодоренко всюди їздить з дітьми / колаж: Главред, фото: t.me, Регіна Тодоренко

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Регіна Тодоренко розповіла, чому їздить на зйомки з дітьми

До яких наслідків це призвело

Запроданка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, пояснила, чому їздить на зйомки разом із трьома дітьми. Ведуча заявила у своєму Telegram-каналі, що відчуває провину перед синами.

Знаменитість зізналася, що навіть через 18 років у професії їй досі важко залишати трьох синів, коли доводиться їхати у відрядження. Тодоренко зазначила, що подібні почуття знайомі багатьом працюючим матерям.

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"Знаєте це почуття - валіза спакована, а ти сидиш і дивишся на дітей, що сплять, ніби їдеш на рік, а не на три дні? Ось це воно. Материнська провина. А раптом саме сьогодні їм потрібна була мама. Не бабуся, не няня, а я", - поділилася артистка.

Тодоренко поскаржилася на материнство / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

Щоб впоратися з почуттям провини, Регіна намагається брати дітей із собою на зйомки. На її думку, вигляд втомленої після роботи матері змусить їх цінувати все, що вона робить.

"Діти бачать маму, яка втомлюється, яка старається, яка є людиною. Маму, у якої є щось своє. Одного разу вони зрозуміють: вони бачили жінку, яка не боялася прагнути більшого - і від цього любила їх не менше, а по-своєму сильніше", - написала ведуча.

Регіна Тодоренко наразила дітей на небезпеку / фото: t.me, Регіна Тодоренко

Однак таке прагнення брати дітей у подорожі неодноразово призводило до небезпечних ситуацій. На зйомках на Балі її середній син Мирон постраждав від сильної алергічної реакції на укус екзотичної комахи - хлопчик миттєво набряк, і його врятувала лише присутність лікаря на майданчику. Замість співчуття шанувальниці розкритикували Регіну за те, що вона "тягає дітей на зйомки".

Нова хвиля обурення спалахнула зовсім недавно, коли Тодоренко відправила свого зовсім маленького сина до Петербурга до друга під наглядом знайомих. Ведуча гордо заявила, що дитина росте самостійною і синів потрібно вміти відпускати, проте знову потрапила під шквал критики.

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Про персону: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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