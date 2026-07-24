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Останній шанс Путіна зламати Україну: Сікорський розкрив задум Кремля

Анна Ярославська
24 липня 2026, 09:15
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Глава МЗС Польщі попередив про плани РФ розсварити поляків та українців, а також про можливі провокації проти НАТО.
Радослав Сікорський, Путін
Радослав Сікорський попередив про плани Кремля налаштувати поляків і українців один проти одного / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Про що сказав Сікорський:

  • Путін - ворог і для Києва, і для Варшави
  • Росія століттями нацьковує поляків на українців
  • Кремль може влаштувати провокації проти НАТО
  • Зустріч Рубіо та Лаврова не дала шансів на угоду

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що зима 2026–2027 років може стати останньою надією російського диктатора Володимира Путіна зламати Україну, оскільки ресурси РФ поступово вичерпуються. Водночас він наголосив, що саме Кремль десятиліттями намагається посварити поляків з українцями, використовуючи це протистояння у власних геополітичних інтересах, повідомляє TVP Info.

Сікорський наголосив, що ворогом для обох країн є саме Москва, а не Варшава для Києва чи навпаки. Він звернувся до історичного досвіду, коли Росія століттями розігрувала карту національної ворожнечі у своїх інтересах.

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"Кожного разу в історії, починаючи з XVII століття, російська агентура нацьковувала нас на українців. Ми не можемо бути геополітичними наївниками й не розуміти цієї логіки", - сказав міністр.

Попередження про провокації проти НАТО

Окрім історичного контексту, Сікорський звернув увагу на поточні ризики для безпеки країн Північноатлантичного альянсу. За його словами, Кремль не виключає гібридних операцій проти держав НАТО, зокрема Польщі, однак публічне озвучення таких сценаріїв саме по собі знижує ймовірність їхньої реалізації.

Зустріч Рубіо та Лаврова не дала шансів на угоду

Окремо міністр прокоментував зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, зазначивши її коротку тривалість та обмежені результати.

"Зрештою, я не бачу можливостей для співпраці, оскільки Путін мав би знизити рівень своїх амбіцій щодо захоплення України. Він мав би усвідомити, що ця війна була злочинною помилкою. Але, ймовірно, цього не станеться", - заявив польський міністр.

Росія розпродає золотий резерв

Сікорський прокоментував економічний стан Росії, вказавши на конкретні цифри продажу золотих резервів країни. За перші два квартали цього року Москва реалізувала 44 тонни золота, що є найвищим показником за всю історію спостережень.

Ці дані, на думку глави польської дипломатії, підтверджують, що фінансовий запас міцності Кремля скорочується швидше, ніж здається.

"Це означає, що у Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не тільки вистояла, а й перемогла у цій війні", - підсумував Сікорський.

Переговори щодо завершення війни та умови Кремля

Днями державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах і обговорив необхідність завершення війни проти України.

Рубіо не розкрив подробиць переговорів у Манілі.

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною", - написав держсекретар США 23 липня у соцмережі X.

Як писав Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що промова Путіна від червня 2024 року з вимогою повного виведення ЗСУ з контрольованих Україною територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і відмови Києва від вступу до НАТО досі є основою для будь-яких мирних переговорів.

Bloomberg із посиланням на трьох близьких до Кремля співрозмовників повідомляє, що Москва не має наміру повертати будь-які окуповані території в рамках мирної пропозиції. Путін нібито прагне до повного військового захоплення решти Донецької області та створення "буферної зони" вздовж прикордонних районів Сумської та Харківської областей, а до мирних переговорів Кремль повернеться лише після встановлення контролю над усією Донецькою областю.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив європейські країни у спробі зірвати домовленості між Росією та США щодо України. Він також наголосив на впливі цих дій на позицію Вашингтона та намагається пояснити їхню роль у процесі переговорів. Лавров стверджував, що дії ЗСУ в Азовському морі є "чистим тероризмом", і нагадав про умови, озвучені Путіним у червні 2024 року.

Як РФ може вийти з війни: думка експерта

Якщо російського диктатора Володимира Путіна не стане, то війна неминуче закінчиться, адже система розвалиться одразу ж. Про це в інтерв’ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Якби я перебував високо всередині цієї системи й мав можливість задушити Володимира Володимировича двома клешнями, я б сказав: "Хлопці, поки ЗСУ не взяли Крим, треба влаштувати Володимиру Володимировичу пишні похорони й самим піти з території України до кордонів 1991 року. Самим!". І це був би найпотужніший важіль на переговорах", - підкреслив він.

За його словами, з відходом Росії з території України нічого не закінчиться, а навпаки, для Росії все "найцікавіше" тільки почнеться.

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Про особу: Олександр Сотник

Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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