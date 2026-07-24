'Фламінго' атакувала завод у РФ, що виробляє компоненти для ракет Х-101 і Х-59

Попередньо йдеться про влучання на територію заводу "Авіатек", який виробляє авіаційне обладнання для російської армії.

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У Кірові - "приліт" ракети / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

У Кірові зафіксували приліт ракети

Ціль - завод "Авіатек", пов'язаний з ВПК РФ

Подробиці атаки поки що не повідомляються

Вранці 24 липня в місті Кіров Кіровської області країни-агресора РФ пролунав вибух. Монітори повідомляють про ракетний удар і "приліт" по підприємству російського авіаційно-оборонного комплексу.

"Кіров, повідомляють про ракетний удар", - пише моніторинговий канал Exilenova+.

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У Кірові піднімається чорний стовп диму після удару / Фото: Exilenova+

Кіров - наслідки атаки / Фото: Exilenova+

За попередніми даними, удар припав на підприємство "Авіатек", яке спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості Росії.

Підприємство входить до виробничого ланцюга, що забезпечує російську армію технікою та комплектуючими для авіаційної галузі.

У Кірові - дим після вибуху / Фото: Exilenova+

Наразі про масштаби можливих пошкоджень або постраждалих офіційно не повідомляється.

Оновлено. В Exilenova+ уточнили деталі атаки на Кіров.

"Цілком можливо, що робітників не евакуювали, що підвищує ймовірність значних втрат серед особового складу на об’єкті", - йдеться у повідомленні.

Підприємство спеціалізується на виробництві наземних ракет класу "повітря-повітря", цільових ракет, катапультних сидінь та авіаційних систем. Воно задіяне у виробництві зенітного ракетного комплексу "Тор", а також ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів.

Об’єкт також виготовляє, ремонтує та модернізує катапультні сидіння К-36ДМ, які використовуються на винищувачах Су-34 і Су-57.

У свою чергу, директор компанії Fire Point Денис Штілерман натякнув, що атаку по Кірову завдала ракета "Фламінго".

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованих атак дронів. Виникли масштабні пожежі на двох складах Wildberries. Деякі сектори складів подвійного призначення знищені повністю.

У ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

У ніч на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

В ніч на 21 липня пролунали вибухи в російському Липецьку. Перед цим було оголошено ракетну небезпеку. Після атаки виникла пожежа на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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