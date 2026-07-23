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У РФ розбився "аналоговнєтний" літак, який не пролітав й трьох місяців - ЗМІ

Руслана Заклінська
23 липня 2026, 23:17
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Під Москвою міг розбитися новітній винищувавч, який піднявся в небо лише два місяці тому.
У РФ розбився 'аналоговнєтний' літак, який не пролітав й трьох місяців - ЗМІ
У РФ розбився новітній двомісний Су-57Д / Колаж: Главред, фото: ТАСС, скріншот з відео

Головне:

  • У РФ,ймовірно, розбився новий Су-57Д
  • Літак міг проводити демонстраційний політ
  • Су-57Д уперше полетів у травні

У Підмосков'ї 23 липня розбився російський військовий літак. Росіяни стверджують, що йдеться про винищувач Су-57, однак обставини катастрофи вказують, що це міг бути новий двомісний Су-57Д, який уперше піднявся в небо лише два місяці тому. Про це пише Defense Express.

Як зазначає видання, російські ЗМІ повідомили про катастрофу винищувача Су-57, тоді як Міноборони РФ підтвердило лише втрату військового літака, не уточнюючи його тип. Водночас російське відомство заявило, що йдеться про навчально-бойовий літак, а його пілот встиг катапультуватися.

відео дня

Чому це міг бути саме Су-57Д

Як зазначає Defense Express, район падіння літака поблизу Звенигорода, приблизно за 10 км від авіабази "Кубинка". На думку аналітиків, саме це свідчить, що ймовірно йдеться саме про Су-57Д - двомісну навчально-бойову модифікацію винищувача.

Вперше цей літак здійснив політ лише 19 травня цього року, тому, ймовірно, ще перебував на етапі льотних випробувань. Водночас авіабаза "Кубинка" використовується не лише для експлуатації авіації, а й для демонстраційних польотів.

У РФ розбився 'аналоговнєтний' літак, який не пролітав й трьох місяців - ЗМІ
Су-57 / Інфографіка: Главред

Експерти припускають, що Су-57Д міг виконувати показовий політ для іноземної делегації. Неподалік місця аварії розташований 237-й центр демонстрації авіаційної техніки, який використовується для показових польотів.

У виданні звернули увагу, що якщо Су-57Д справді належить до винищувачів п'ятого покоління, то це єдиний представник цього класу, який має окрему двомісну навчально-бойову версію. Для порівняння, американські F-22 та F-35 таких модифікацій не мають, а китайський J-20S створений для виконання інших завдань, зокрема управління повітряним боєм.

Аналітики також нагадали, що єдиним іноземним покупцем Су-57 наразі є Алжир, який отримав перші літаки із замовленої партії. Водночас Кремль продовжує просувати цей винищувач на міжнародному ринку, зокрема пропонував двомісну версію Індії та повідомлялося про інтерес з боку Малайзії.

Для яких нових завдань Росія переобладнує Су-57

Росія змінює концепцію застосування винищувача Су-57, перетворюючи його з літака для завоювання переваги в повітрі та ударних місій на багатофункціональний засіб протиповітряної оборони. Таку думку висловив аналітик з питань оборони видання Army Recognition Теоман С. Ніканчі.

Експерт звернув увагу на оприлюднені в червні фотографії Су-57 із незвичною конфігурацією зовнішнього озброєння. За його словами, встановлення зовнішніх пілонів і пускових установок для ракет Р-73/Р-74 та Р-77 свідчить, що росіяни "свідомо жертвують малопомітністю заради розширення бойових можливостей винищувача в конкретних сценаріях".

На думку Ніканчі, Су-57 можуть пристосовувати до боротьби з безпілотниками, перехоплення крилатих ракет і контролю повітряного простору в оборонному режимі. Особливо на це, за його словами, вказує використання ракет Р-73/Р-74, які добре підходять для ролі "мисливця за дронами" та перехоплювача крилатих ракет.

"Су-57, що діє в межах російського повітряного простору, може отримувати координати від наземних радіолокаційних станцій і мереж управління ППО, а потім використовувати власний радар, електрооптичний комплекс та інші сенсори для виявлення й ураження цілей", - пояснив аналітик.

Ліквідація російських літаків - новини за темою

Нагадаємо, у Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився російський винищувач Су-57. За попередніми даними, аварія сталася в Одінцовському районі, а пілот встиг катапультуватися.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявила, що новітній винищувач Су-57, який розбився 23 липня в Московській області, був збитий російською ППО внаслідок спецоперації. За даними спільноти, завдяки комплексній HUMINT- та CYBINT-операції вдалося втрутитися в роботу розрахунку ППО формування "БАРС Москва" і змусити його уразити власний літак.

Як раніше повідомляв Главред, 3 липня СБУ атакувала військовий аеродром "Саки" в окупованому Криму. Уражено сім ангарів, де перебували винищувачі Су-30СМ, Су-30 і бомбардувальники Су-24, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

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