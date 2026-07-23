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Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot

Юрій Берендій
23 липня 2026, 21:56
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Президент України провів переговори з керівництвом Raytheon щодо локалізації виробництва протиракет та розширення оборонного партнерства.

Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot
ЗРК Patriot - Україна почне виробництво перехоплювачів з Raytheon / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Bundeswehr

Головне з заяви Зеленського:

  • Зеленський провів зустріч із командою Raytheon
  • Йдеться про спільне виробництво протиракет Patriot
  • Уряди опрацюють деталі партнерства

Україна розпочне спільне з американською компанією Raytheon виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з командою компанії на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

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Зеленський наголосив на значенні компанії для захисту України від російських атак.

"Raytheon – дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак. Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для Patriot", - заявив Зеленський.

Ідея спільного виробництва протиракет стала продовженням попередніх переговорів на найвищому рівні. За словами президента, тему піднімали під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

"Про це ми з Президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку", - зазначив Зеленський.

Крім виробництва перехоплювачів, сторони домовилися рухатися й в інших площинах військово-технічної співпраці, що стосуються ненаступального обладнання. Деталізацією цих напрямів мають зайнятися профільні команди.

"Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України", - підсумував Зеленський.

Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot
Patriot / Інфографіка: Главред

Україна може мати дефіцит ракет для Patriot - коментар радника Зеленського

Спеціаліст з безпілотних та радіотехнологій, новоспечений радник президента України Сергій Бескрестнов зазначив, що українські системи ППО Patriot стали значно рідше збивати російські балістичні ракети, і це відкрита ознака обмежених запасів боєкомплекту для цих комплексів.

"У мене немає на 100% достовірної інформації про те, які у нас запаси ракет. Це знають лише Повітряні сили. Але я зробив такий виважений висновок, і точно так само його зробить наш ворог. Якщо ми бачимо, що збиваємо 0 із 5 або 0 із 30, а раніше ми дуже часто збивали 100% балістичних ракет, то всі розуміють, що відбувається", - зазначив Бескрестнов.

Бескрестнов визнав, що його слова спричинили значний резонанс, адже торкнулися болючої теми залежності Києва від зовнішньої підтримки протиповітряної оборони. За його словами, приховувати ситуацію все одно немає сенсу, оскільки супротивник аналізує ті самі відкриті джерела, що й українська аудиторія.

"Росіяни теж це бачать, бо ми публікуємо відкриту статистику. Я не бачу тут жодної таємниці. Навпаки, я вважаю, що мою інформацію подали як якусь "зраду", всі були дуже шоковані. Але насправді ми залежимо від постачальників ракет", - заявив радник міністра.

За словами Бескрестнова, причина обмежень криється не в небажанні союзників допомагати, а в об'єктивному стані світового ринку озброєнь, де попит зараз перевищує пропозицію.

"Але якщо у світі спостерігається дефіцит через війну на Близькому Сході, а вся Європа очікує на можливу агресію Росії проти Європи, я розумію, чому ніхто не хоче надавати нам ці ракети. Тим більше, якщо ракет фізично немає, то їх неможливо купити", - підсумував Бескрестнов.

Виробництво Україною ракет для Patriot - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Reuters зазначав, що виробництво перехоплювачів Patriot не розпочнеться досить швидко. Експерти також вказували на місця для розміщення потужностей і обговорювали можливість відкриття заводу в Німеччині як одного з варіантів. Журналісти повідомляли, що на розгортання виробництва може знадобитися не менше року.

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів сформувати зимовий пакет із 300 ракет для систем Patriot. Він підкреслив необхідність мати 100 ракет на місяць як частину цього пакета.

США розпочали процес передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. ЗМІ зазначали, що запуск виробництва може зайняти понад рік.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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