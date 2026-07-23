Китай уже вирішив долю Росії: Загородній пояснив, що буде з Путіним

Політичний експерт Тарас Загородній пояснив, чому чутки про підготовку Китаєм зміни влади в Кремлі не відповідають реальному стану речей.

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Доля Путіна вирішена - хто насправді керує процесами в Hjcs] / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Загородній:

Китай контролює Росію незалежно від того, хто в Кремлі

Зміна влади не поверне РФ європейські ринки

Пекін діє одразу на тактичному і стратегічному рівнях

Китай не планує усувати російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна від влади в Кремлі, попри повідомлення західної преси про нібито підготовку Пекіном заміни російського лідера. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Китай і так уже все контролює в Росії. Для нього не має значення, хто буде в Кремлі. Путін китайців повністю влаштовує, тому що він веде РФ до катастрофи та ще більшої залежності від Китаю. Тому Путіна вони чіпати не будуть", - заявив Загородній.

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Чому гіпотетична зміна влади нічого не вирішить

Контакти Пекіна з іншими представниками російських еліт експерт не заперечує, але наголошує: навіть прихід нового керівника до влади в РФ не змінить фундаментальних наслідків нинішнього курсу Кремля.

"Разом з тим, китайці спілкуються й з іншими представниками російських еліт, але що ці "інші" зроблять? Навіть якщо до влади в РФ прийде хтось інший, він не поверне європейські ринки, технологічна залежність Росії від Китаю величезна, і санкції проти РФ ніхто швидко не зніме", - зазначив аналітик.

Тактика Пекіна на двох рівнях

Загородній описав, як саме Китай закріплює свої позиції в РФ - паралельно вирішуючи поточні та довгострокові завдання.

"Китай просто працює на різних рівнях - і на тактичному, наприклад, на Далекому Сході, де стимулює експорт своєї робочої сили, і на стратегічному, наприклад, якщо американці захочуть купити "Роснефть", китайці вже не дозволять, скажуть, що це вже їхнє. Загалом, китайці вже давно в Росії, системно й витончено", - підсумував експерт.

Позиція Киттаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про те, як посилиться паливна "гойда" в Росії восени та взимку, і як удари по НПЗ наближають РФ до катастрофи:

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ КНР Ван І заявив про зацікавленість Китаю та США у сприянні завершенню війни в Україні. Ван І підкреслив, що КНР буде відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів. Він також зазначив, що обидві сторони доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам і що складні проблеми не мають простих рішень.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила про послідовність і чіткість позиції Пекіна щодо "української кризи". Вона закликала до діалогу і переговорів як шляху врегулювання конфлікту. У виступі Мао Нін також містився заклик утримуватися від посилення бойових дій.

Оглядач Едвард Лукас повідомив про економічні важелі тиску Китаю на Москву у питаннях енергопостачання. Він наголосив, що Пекін виставив Москві невигідні умови з постачання газу та енергоресурсів. За його даними, для проекту "Сила Сибіру-2" Пекін запропонував $50 за тисячу кубометрів, що становить одну пʼяту від початкової пропозиції Кремля.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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