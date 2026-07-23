Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай уже вирішив долю Росії: Загородній пояснив, що буде з Путіним

Юрій Берендій
23 липня 2026, 23:14
google news Підпишіться
на нас в Google
Політичний експерт Тарас Загородній пояснив, чому чутки про підготовку Китаєм зміни влади в Кремлі не відповідають реальному стану речей.
Китай уже вирішив долю Росії: Загородній пояснив, що буде з Путіним
Доля Путіна вирішена - хто насправді керує процесами в Hjcs] / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Загородній:

  • Китай контролює Росію незалежно від того, хто в Кремлі
  • Зміна влади не поверне РФ європейські ринки
  • Пекін діє одразу на тактичному і стратегічному рівнях

Китай не планує усувати російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна від влади в Кремлі, попри повідомлення західної преси про нібито підготовку Пекіном заміни російського лідера. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Китай і так уже все контролює в Росії. Для нього не має значення, хто буде в Кремлі. Путін китайців повністю влаштовує, тому що він веде РФ до катастрофи та ще більшої залежності від Китаю. Тому Путіна вони чіпати не будуть", - заявив Загородній.

відео дня

Чому гіпотетична зміна влади нічого не вирішить

Контакти Пекіна з іншими представниками російських еліт експерт не заперечує, але наголошує: навіть прихід нового керівника до влади в РФ не змінить фундаментальних наслідків нинішнього курсу Кремля.

"Разом з тим, китайці спілкуються й з іншими представниками російських еліт, але що ці "інші" зроблять? Навіть якщо до влади в РФ прийде хтось інший, він не поверне європейські ринки, технологічна залежність Росії від Китаю величезна, і санкції проти РФ ніхто швидко не зніме", - зазначив аналітик.

Тактика Пекіна на двох рівнях

Загородній описав, як саме Китай закріплює свої позиції в РФ - паралельно вирішуючи поточні та довгострокові завдання.

"Китай просто працює на різних рівнях - і на тактичному, наприклад, на Далекому Сході, де стимулює експорт своєї робочої сили, і на стратегічному, наприклад, якщо американці захочуть купити "Роснефть", китайці вже не дозволять, скажуть, що це вже їхнє. Загалом, китайці вже давно в Росії, системно й витончено", - підсумував експерт.

Китай уже вирішив долю Росії: Загородній пояснив, що буде з Путіним
Позиція Киттаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про те, як посилиться паливна "гойда" в Росії восени та взимку, і як удари по НПЗ наближають РФ до катастрофи:

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ КНР Ван І заявив про зацікавленість Китаю та США у сприянні завершенню війни в Україні. Ван І підкреслив, що КНР буде відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів. Він також зазначив, що обидві сторони доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам і що складні проблеми не мають простих рішень.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила про послідовність і чіткість позиції Пекіна щодо "української кризи". Вона закликала до діалогу і переговорів як шляху врегулювання конфлікту. У виступі Мао Нін також містився заклик утримуватися від посилення бойових дій.

Оглядач Едвард Лукас повідомив про економічні важелі тиску Китаю на Москву у питаннях енергопостачання. Він наголосив, що Пекін виставив Москві невигідні умови з постачання газу та енергоресурсів. За його даними, для проекту "Сила Сибіру-2" Пекін запропонував $50 за тисячу кубометрів, що становить одну пʼяту від початкової пропозиції Кремля.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії КНР Володимир Путін Тарас Загородній Путін новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У РФ розбився "аналоговнєтний" літак, який не пролітав й трьох місяців - ЗМІ

У РФ розбився "аналоговнєтний" літак, який не пролітав й трьох місяців - ЗМІ

23:17Світ
У Запоріжжі серія вибухів: через удар РФ десятки поранених, серед них — діти

У Запоріжжі серія вибухів: через удар РФ десятки поранених, серед них — діти

22:51Регіони
Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot

Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot

21:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

Як сказати "указка" українською: відповідь здивує багатьох

Як сказати "указка" українською: відповідь здивує багатьох

"Ще довго даватиметься взнаки": на Козерогів у серпні чекають доленосні зміни — гороскоп

"Ще довго даватиметься взнаки": на Козерогів у серпні чекають доленосні зміни — гороскоп

Перець ростиме як на дріжджах: простий засіб із кухні для великого врожаю

Перець ростиме як на дріжджах: простий засіб із кухні для великого врожаю

Останні новини

23:55

Жінка зірвала килим у старому будинку й не повірила своїм очам: що було під ним

23:17

У РФ розбився "аналоговнєтний" літак, який не пролітав й трьох місяців - ЗМІ

23:14

Китай уже вирішив долю Росії: Загородній пояснив, що буде з ПутінимВідео

22:51

У Запоріжжі серія вибухів: через удар РФ десятки поранених, серед них — діти

22:18

Чому під час вінчання над головами тримають корони - священник розкрив сутьВідео

Найстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – ЗагороднійНайстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – Загородній
22:18

Як поремонтувати щілину в ламінаті за 60 секунд: простий спосіб без демонтажу

22:07

Про плодових мушок на кухні можна забути: хитрий трюк спрацює за одну нічВідео

22:02

Павуки тікатимуть самі: три натуральні засоби, які захистять оселю

21:56

Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot

Реклама
21:44

Діти починають обманювати раніше, ніж говорити: вчені розповіли батькам правду

21:34

Дивовижне перетворення переселенки зі Слов'янська: неймовірне "до" і "після"

21:26

Не лише до чарки: чому свербіж у носі може попереджати про небезпеку

21:15

Експерти закликали сипати корицю під двері та вікна - в чому причинаВідео

21:07

Зробити перерву: Ярославський зробив заяву про свій відхід із "Майстер Шеф"

20:58

Серпень 2026 для Овна: коли чекати успіху в роботі та фінансового прориву

20:56

Зав'язь огірків жовтіє й опадає - основні причини та як їх усунутиВідео

20:53

Ціни на товари та продукти підскочать: розкрито, що подорожчає в першу чергу

20:29

Завчасно не завжди правильно: о котрій за етикетом треба приходити на зустріч

20:00

Найвитриваліші багаторічні рослини: пишно цвітуть і живуть десятиліттямиВідео

20:00

Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

Реклама
19:55

"Це найстрашніше для Росії": як Трамп та Україна заганяють Кремль в глухий кутВідео

19:30

Як видалити жовтий наліт зі столових приборів за 20 хвилин - лайфхак

19:14

Останній шанс літа: що потрібно встигнути зробити по даті народження

19:10

Помідори почервоніють удвічі швидше: простий спосіб прискорити дозріванняВідео

19:10

Кремль перетнув червону лінію: Росію підозрюють у нападах на ЦРУ - НевзлінПогляд

19:06

Тест на уважність: потрібно знайти діамантову обручку за 15 секунд

18:57

Удар "ядеркою" по Україні: Загородній про найгірший сценарій для Кремля

18:45

Перець ростиме як на дріжджах: простий засіб із кухні для великого врожаю

18:42

Сантехнік більше не потрібен: найпростіший спосіб прочистити засмічення в раковиніВідео

18:34

Домашнє морозиво без цукру і вершків за 30 хвилин - простий рецепт

18:30

Лорак скасувала ще два концерти в РФ

18:21

Чоловік вийшов на свободу після 68 років ув’язнення і не впізнав сучасний світВідео

18:15

РФ зібрала тисячі дронів і ракет для удару по Україні: названо небезпечний період

18:10

Федоров зробив гучну заяву щодо нової посади та відповів Зеленському - що сказав

17:56

Російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57: з'явились нові деталі

17:55

Зерновий коридор України опинився під новою загрозою: чи буде повна блокада

17:50

Красуня-дочка Тома Круза зіграє головну роль у культовій п’єсі Шекспіра

17:40

Як заморозити кабачки на зиму: 5 найкращий способів

17:29

Забудьте про "Бріджертонів": на Покорщині відкриють виставку про життя козацької еліти

17:28

"Уголос цього ніхто не каже": Загородній розкрив таємну мету ударів по НПЗВідео

Реклама
17:25

Буданов: Україна робить усе можливе для проведення переговорів та завершення війни

17:18

Чим обприскати капусту від білокрилки: городник назвав засіб, який працює на 100%

16:59

Росія привласнила історію України: що приховує назва "Київська Русь"Відео

16:45

Що зробити з м'ясом перед смаженням, щоб відбивні вийшли м'які

16:42

"Буде біда - вона і сталася": Олена Тополя розкрила, що зруйнувало її шлюб

16:36

США готують новий план завершення війни: названо два сценарії для України

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамою дівчинки та опублікувала фото

16:22

Багато золота та срібла: робітники копали канаву й знайшли стародавню схованку

16:15

Грона будуть великими і дозріють швидше: як правильно пасинкувати виноградВідео

16:07

Долар вирвався вперед, євро дешевшає: свіжий курс валют на 24 липня

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти