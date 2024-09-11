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Київ приймає іноземних гостей: в Україну прибули лідери Латвії, Литви, Чехії та Молдови

Анна Ярославська
11 вересня 2024, 10:46
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Також 11 вересня очікується візит державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Гітанас Науседа, Евіка Сіліня
Гітанас Науседа та Евіка Сіліня прибули в Україну / Колаж: Главред, фото: Twitter

У середу, 11 вересня, в Україну прибула низка іноземних лідерів. Зокрема, до Києва приїхали президент Литви Гітанас Науседа, глава сенату Чехії Мілош Вистрчіл, глава уряду Латвії Евіка Сіліня. Також прибув спікер парламенту Молдови Ігор Гросс. Також очікується візит державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Президент Литви прибув в Україну

Уранці 11 вересня до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа. У соцмережі Х (Twitter) Науседа написав, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вони говоритимуть про військову та економічну підтримку України.

"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною. Військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Прем'єр-міністр Латвії приїхала до Києва

Латвійський прем'єр Евіка Сіліня прибула з робочим візитом в Україну. Її візит триватиме до 13 вересня.

Сіліня опублікувала в соціальній мережі Twitter відео з прибуттям до столиці України.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди буде підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО! Слава Україні!" - написала вона.

У рамках поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовими особами, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу в Європейський Союз і НАТО.

Як відомо, сьогодні в Києві відбудеться Саміт Кримської платформи.

"Готуємо переговори з нашими партнерами заради більшої сили України та більших можливостей нашого суспільства", - сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 вересня.

Що таке Кримська платформа

Міжнародна Кримська платформа - це дипломатична ініціатива України, у перспективі - постійний міжнародний консультативно-координаційний механізм для повернення проблеми Криму в міжнародний порядок денний, що дало б змогу сприяти відновленню контролю України над півостровом.

Кримську платформу було створено МЗС України спільно з Офісом президента України з ініціативи президента Зеленського, який на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року закликав усі країни приєднатися до цього проєкту.
Установчий саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року. За його підсумками було ухвалено Спільну декларацію учасників.

Візит Блінкена в Україну

11 вересня в Україну приїде держсекретар США Ентоні Блінкен.

США мають намір через Блінкена оголосити про дозвіл Україні завдавати ударів углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS. Про це в соцмережі Х (колишній Twitter) поділилася репортер видання Axios Джулігрейс Бруфке. Журналістка послалася на розмову з конгресменом, головою Комітету у закордонних справах Майклом Макколом, який обговорював це із самим Блінкеном.

Раніше сам Блінкен заявляв, що президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілям углиб Росії.

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