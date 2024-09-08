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У Зеленського накинулися на НАТО через бездіяльність: що сталося

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2024, 22:43
337
Андрій Єрмак розкритикував країни НАТО через відсутність допомоги у збиванні російських повітряних цілей.
Ермак, НАТО
Єрмак накинувся на НАТО через бездіяльність / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Російські повітряні цілі вже не вперше залітають на територію європейських країн. Водночас партнери не намагаються їх знищити. Голова Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував НАТО через бездіяльність.

Він акцентував на тому, що партнерам потрібно збивати російські цілі, бо ними РФ намагається "промацати слабкі місця".

"НАТО має реагувати на те, що російські шахеди вільно себе почувають у повітряному просторі європейських країн. Їх потрібно збивати. Росія завжди так робить - вони намагаються промацати слабкі місця. Реакція має бути сильною", - написав він.

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Єрмак накинувся на НАТО через бездіяльність / фото: скріншот

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ударні дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір Румунії під час атаки на Україну в ніч на 8 вересня, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

29 березня в Румунії знайшли уламки безпілотника за 23 км від українського кордону. Дрон впав на відстані 8 км від переправи через Дунай, яка з'єднує муніципалітет Бреїла з островом..

25 липня в прикордонному місті Тулча протягом двох ночей оголошували повітряну тривогу після того, як у районі Плауру виявили уламки російського дрона. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про загрозу о 01:20.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Андрій Єрмак
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