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"На кожну ракету і дрон буде відповідь": Зеленський пообіцяв жорсткі дії щодо РФ

Руслана Заклінська
10 вересня 2024, 22:06оновлено 10 вересня, 22:36
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Україна чітко розуміє, які кроки планує Росія, тому діятиме відповідно — жорстко і рішуче, заявив президент України.
'На кожну ракету і дрон буде відповідь': Зеленський пообіцяв жорсткі дії щодо РФ
Україна чітко розуміє, які кроки планує Росія - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Українська розвідка дізналася про загрози, які надходять з РФ. Україна чітко розуміє плани Москви й готова реагувати жорстко. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави заслухав доповіді від Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України. Під час доповідей обговорили можливості та загрози для країни.

"Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - заявив Зеленський.

відео дня

Президент наголосив, що головним пріоритетом України залишається справедливий мир. За його словами, для рішучих відповідей на агресію РФ світова спільнота має консолідуватися.

"Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир, і на кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, хоч би як було нам складно", - додав Зеленський.

'На кожну ракету і дрон буде відповідь': Зеленський пообіцяв жорсткі дії щодо РФ
Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Іран передав балістичні ракети РФ - що варто знати

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Наразі йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Росія використовуватиме іранську балістику для терору українців.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Росія застосує їх "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

За даними головного редактора Defense Express Олега Каткова, Росія отримала від Ірану понад 200 ракет. Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть вражати цілі на відстані 80 км.

В українському МЗС готують "руйнівні наслідки" для Ірану. Міністерство закордонних справ України уважно стежить за ситуацією.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні

До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.
19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську.

На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС.

У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство.

Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом.

Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35.

Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

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ракета Іран Володимир Зеленський балістичні ракети війна Росії та України
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