ЗСУ відновлюють позиції на Сході: Зеленський звернув увагу на два напрямки

Сирський доповів Зеленському щодо оборони на Харківщині та щодо активних дій на території Росії – у Курській області.

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Що з Покровськом? Важливе звернення Зеленського / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Збройні сили відновлюють позиції на Донбасі. Особливу увагу президент Володимир Зеленський звернув на Покровський і Курахівський напрямки.

У своєму традиційному вечірньому зверненні у понеділок, 9 вересня, глава держави пояснив, що заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на передовій.

Президент, зокрема, подякував підрозділам за стійке відбиття штурмів і відновлення позицій.

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Найбільше втрат Росія має понести на Покровському і Курахівському напрямках, упевнений він.

"Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", - зазначив Зеленський.

Окремо Сирський доповів щодо оборони на Харківщині та щодо активних дій на території Росії – у Курській області.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Покровськ - ситуація на фронті

Одразу кілька аналітиків напередодні заявили, що українські сили опинилися за крок від оточення російськими окупантами в районі Невельського. На тлі обережних повідомлень про застопорення наступу ЗС РФ під Покровськом, ворог не збавляє темпів і тисне на наших військових на інших ділянках цього напрямку.

Уже на ранок 8 вересня було повідомлено, щоправда, без підтвердження Генштабу, про нібито втрату українськими силами села Невельське (на мапі частина цього району все ще позначена сірою зоною). Все ще під питанням залишається доля Красногорівки.

Станом на ранок 9 вересня ЗСУ, за спостереженням аналітиків Інституту вивчення війни, довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара.

Як писав Главред, навесні 2025 року, у разі захоплення Покровська і Часового Яру, Росія може піти у новий великий наступ - на Дніпропетровську область. Покровськ і Часів Яр у цих планах відіграють вирішальну роль - вони будуть плацдармом для наступальної операції країни-агресорки.

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