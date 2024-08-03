Нічна атака РФ по Україні: є влучання в обʼєкт інфраструктури – подробиці

В ході нічної російської атаки дронами і ракетами вдалось збити 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" у межах 9 областей.

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Нічна атака РФ по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У ніч на 3 серпня, країна-агресорка Росія знову атакувала територію України. Відомо, що у Вінницькій області під час нічної атаки було уражено обʼєкт інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці", - написала вона.

Крім того, у Миколаївській області в ніч на 3 серпня також працювала протиповітряна оборона. Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, у регіоні цієї ночі знищили два "Шахеди".

"Близько 01:36 у Березнегуватській громаді Миколаївській області внаслідок знищення дрона виникла пожежа. Спалахнули дві господарчі будівлі та суха трава на території приватного домоволодіння", - сказав він.

Кім зазначив, що пожежу оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що в ході нічної російської атаки дронами і ракетами вдалось збити 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" у межах 9 областей.

"У ніч на 3 серпня противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Робота ППО / фото: Повітряні Сили

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.

Для цього ворог використовував керовану авіаційну ракету Х-59 і 89 ударних дронів типу Shahed. Таку саму кількість дронів російські окупанти застосовували в новорічну ніч 1 січня 2024 року. ППО вдалось збити усі цілі.

Також відомо, що Сили ППО під час відбиття російських дронів у ніч проти 31 липня могли застосувати нові - нетрадиційні для такого типу завдань - засоби. Ідеться про використання гелікоптерів.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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