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Масована атака РФ на Україну у серпні: Жданов попередив українців

Марія Николишин
1 серпня 2024, 13:12
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Росія може виробляти декілька сотень БПлА типу "Шахед" на місяць, а це означає, що ворог може мати в запасі стільки ж безпілотників, каже Жданов.
Масована атака РФ на Україну у серпні: Жданов попередив українців
Жданов попередив про новий можливий удар РФ у серпні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У ніч проти 31 липня російська армія запустила по Україні 89 ударних дронів типу "Шахед" — усіх їх збили сили Протиповітряної оборони. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, коли Росія може завдати повторного масованого ракетного удару.

За його словами, країна-агресорка Росія може виробляти декілька сотень БПЛА типу "Шахед" на місяць, а це означає, що ворог може мати в запасі стільки ж безпілотників.

"Вони постійно, майже кожну ніч їх застосовують. Цілком імовірно, що декілька сотень мають у запасі і можуть повторити атаку в будь-який момент. З ракетами, я думаю, тут проблеми. Вони, скоріше за все, накопичують їх для серії масованих ударів", — вважає військовий експерт.

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За його словами, ворог може здійснити потужну масовану атаку у другій половині серпня.

"Можливі поодинокі застосування і зараз. Масований удар, я думаю, буде ближче до Дня Незалежності, там у нас декілька свят намічається. Тим більше, що вони зараз, судячи з польотів, які виконують Ту-95 вдень, тренуються і готують нові екіпажі. Для цього потрібен час. Так що, скоріш за все, не раніше середини серпня", — наголосив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 31 липня атакували Україну шахедами. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Варто зауважити, що у Київській області під час атаки окупантів у ніч проти 1 серпня впали уламки дронів. Двоє людей постраждали.

Крім того, у ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.

Масована атака РФ на Україну у серпні: Жданов попередив українців
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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