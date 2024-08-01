Росія застосувала під час атаки на Київ "зірковий удар": що це таке

Романенко нагадав, що Київ вночі 31 липня одночасно атакували з усіх боків.

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Росія випустила по Києву рекордну кількість дронів / Колаж Главреда. Фото: Повітряні сили

Під час масованої атаки на Київ 31 липня, яка, за спостереженнями аналітиків стала рекордною за кількістю використаних дронів, Росія застосувала так званий зірковий удар, поділився в інтервʼю ТСН військовий експерт Ігор Романенко.

За словами Романенка, зірковий удар - це коли противник бʼє по цілях одночасно з різних боків - як це було з "Шахедами", які заходили до Києва хвилями і зусібіч.

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Він додав, що Росія вже застосовувала цю тактику раніше, але крилатими ракетами.

"Зараз це вже відпрацювали на дронах. Відбити таку атаку дуже складно. Бійцям зенітно-ракетного комплексу доводиться працювати у надскладних умовах зі знищення ворожих цілей з усіх напрямків. Тут дуже важлива роль структури управління цим комплексом, треба швидко розподіляти зусилля, щоб бути більш ефективними", – зазначив Романенко.

Нічна атака на Україну 31 липня - вибухи

Ввечері у вівторок, 30 липня, Росія здійснила масований пуск крилатих ракет і "Шахедів". Вибухи гриміли, зокрема, у Київській та Полтавській областях.

Атака тривала і в ніч проти 31 липня. Тільки по Києву ворог випустив близько 90 "Шахедів", також фіксувалась ракета Х-59. Усього повітряна тривога тривала у Київській області понад 7 годин.

Удар безпілотниками по Києву вже називають "наймасованішою атакою" на місто за весь час повномасштабної війни.

У самому місті обійшлося без постраждалих і руйнувань. ППО працювала на підступах до столиці.

Експерти вважають, що РФ могла застосувати не "Шахеди", а дешеві "гербери". Ці БПЛА були нібито покликані виснажити ресурс ППО - імовірно, для ракетного удару найближчим часом.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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