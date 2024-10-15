У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів

Росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, працюють сили ППО.

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Київ під атакою Шахедів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Київ ударними беспілотниками типу "Шахед". Мер міста Віталій Кличко закликав всіх перебувати в укриттях.

"Ворожі БпЛА над Троєщиною. Можуть працювати сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Київ під атакою Шахедів / фото: скріншот

Начальник КМВА Сергій Попко також підтвердив інформацію про атаку дронів. Вибухи, які чули жителі столиці, пов'язані з роботою сил ППО.

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"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив він.

Київ під атакою Шахедів / фото: скріншот

Про наближення російських дронів до столиці також попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Київ під атакою Шахедів / фото: скріншот

Удар по Україні - які прогнози щодо наступної атаки

До слова, російські окупанти вперше за 48 діб не атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "шахед", цей маневр може бути паузою перед масованим обстрілом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Станом на 13 жовтня російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також зафіксована активність військово-транспортного Іл-76, яким Росія доставляє боєприпаси на аеродроми.

У свою чергу, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити Україною до 300 повітряних цілей - і ракет, і дронів.

Гетьман припускає, що Росія може застосувати одночасно до 200 балістичних і крилатих ракет, а також "Шахеди". Тобто йдеться про комбіновану атаку. Серед цілей – енергооб'єкти.

Що відомо про дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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