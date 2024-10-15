Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів

Ангеліна Підвисоцька
15 жовтня 2024, 23:05оновлено 16 жовтня, 00:07
303
Росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, працюють сили ППО.
У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів
Київ під атакою Шахедів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Київ ударними беспілотниками типу "Шахед". Мер міста Віталій Кличко закликав всіх перебувати в укриттях.

"Ворожі БпЛА над Троєщиною. Можуть працювати сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів
Київ під атакою Шахедів / фото: скріншот

Начальник КМВА Сергій Попко також підтвердив інформацію про атаку дронів. Вибухи, які чули жителі столиці, пов'язані з роботою сил ППО.

відео дня

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив він.

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів
Київ під атакою Шахедів / фото: скріншот

Про наближення російських дронів до столиці також попереджали Повітряні сили ЗСУ.

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів
Київ під атакою Шахедів / фото: скріншот

Удар по Україні - які прогнози щодо наступної атаки

До слова, російські окупанти вперше за 48 діб не атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "шахед", цей маневр може бути паузою перед масованим обстрілом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Станом на 13 жовтня російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також зафіксована активність військово-транспортного Іл-76, яким Росія доставляє боєприпаси на аеродроми.

У свою чергу, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити Україною до 300 повітряних цілей - і ракет, і дронів.

Гетьман припускає, що Росія може застосувати одночасно до 200 балістичних і крилатих ракет, а також "Шахеди". Тобто йдеться про комбіновану атаку. Серед цілей – енергооб'єкти.

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів
Що відомо про дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні вторгнення Росії атака дронів
Реклама

Головне за день

Більше
В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платити

В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платити

00:16Економіка
У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів

23:05Україна
Зʼявилась млява реакція Білого дому на участь військ КНДР у війні проти України

Зʼявилась млява реакція Білого дому на участь військ КНДР у війні проти України

22:38Світ
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова оплакує свого дорогого чоловіка та залишила послання - деталі

Алла Пугачова оплакує свого дорогого чоловіка та залишила послання - деталі

Таро-прогноз на повню 17 жовтня: Левам - подарунок, Скорпіонам - страх, Рибам - сварка

Таро-прогноз на повню 17 жовтня: Левам - подарунок, Скорпіонам - страх, Рибам - сварка

Здивував навіть журналістку: як Володимир Кличко відреагував на запитання про колишню наречену

Здивував навіть журналістку: як Володимир Кличко відреагував на запитання про колишню наречену

Помиляється майже кожен: як правильно їсти піцу, руками чи приборами

Помиляється майже кожен: як правильно їсти піцу, руками чи приборами

Кохатимуть довіку: 4 найвідданіші знаки зодіаку в шлюбі

Кохатимуть довіку: 4 найвідданіші знаки зодіаку в шлюбі

Останні новини

00:16

В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платити

15 жовтня, вівторок
23:05

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів

22:40

З російським газом прощаються: ЄС готовий завершити транзит палива РФ через Україну

22:38

Зʼявилась млява реакція Білого дому на участь військ КНДР у війні проти України

22:27

"Путін дуже щедрий": що відомо про повернення Алли Пугачової в РФ

На Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – СтупакНа Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – Ступак
22:09

Кремль створив новий союз для продовження війни в Україні - Подоляк

22:07

Погрожував і принижував військових: усі подробиці скандалу в "Асгарді" та реакція командуванняВідео

21:56

"До чого докотилася": молода дружина мовчуна Цекало тане на очах

21:56

Росія розпочала атаку на Україну: у двох областях прогриміли вибухи

Реклама
21:34

13 ножових і клінічна смерть: Дядя Жора розповів, як вліз у бійку

21:32

У мережі з'явилося рідкісне архівне фото Юлії Тимошенко - який вигляд вона мала

21:28

В Україні вводять обмеження швидкості руху: коли почнуть діяти правила

21:26

Чому Нідерланди знаходяться нижче рівня моря, але країна не під водою: несподівана відповідьВідео

21:04

Війська РФ активізувались на Півдні: чи є загроза масштабного наступу - ЗСУ

20:57

Війна з Росією повториться через 10 років, цього не буде за однієї умови - експерт

20:51

Колишня дружина скандального Узєлкова поскаржилася на проблеми з чоловіками

20:19

Суддя МастерШеф Мартиновська розповіла про сварки з коханим

20:12

Звучатиме як новий: як почистити динамік телефону від пилу та брудуВідео

20:02

Збитки на 8 мільярдів доларів: РФ пережила "чорний день" внаслідок роботи ЗСУ

19:46

Литиме дощ і вдарять заморозки: в Україні скоро ще більше впаде температура

Реклама
19:41

"Кидають у бій останнє": чи є загроза повторного нападу РФ на Україну - Ступак

19:28

Росія зовсім близько: в одному з міст під Харковом оголошено обовʼязкову евакуацію

19:12

Як почистити взуття з нубуку: лайфхаки, які діють на всі сто

19:10

У Путіна та його армії величезні втратиПогляд

19:00

Сховала мільйони у польських банках: у голови МСЕК Крупи знийшли ще більше грошейФото

18:54

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

18:50

Екран телевізора буде блищати, як новий: знадобиться лише один секретний елемент

18:45

Нахилений на 45 градусів: чому курсор миші має саме таку форму

18:39

Змушує німців біситися: чому в Німеччині не можна заходити в сауну в купальникуВідео

18:37

Ракета F-16 дістала Су-34 РФ: ЗМІ розкрили подробиці повітряного боюВідео

18:30

Вбиває двигун: механік назвав кнопку в автомобілі, яку не варто натискати

18:22

Місто у руїнах, Червона армія у "котлі": архівні фото битви за Київ під час Другої світовоїФото

18:16

Багато росіян і танків: названо місто, де може розвинутися масштабний наступ РФ

17:53

"Хто ця божевільна?": відомий музикант показав нову кохану

17:49

"Спрацював ефект раптовості": Ступак оцінив потенціал продовження Курської операціїЕксклюзив

17:49

У керівника детективів Ткачука, який покалічив жінку в ДТП, знайшлася австрійська квартира і незадеклароване авто

17:35

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

17:25

Українці взимку можуть отримати фінансову допомогу: як її оформити

17:24

"Україні потрібно почати мобілізацію з 18 років": США тиснуть на Зеленського

17:24

Комплексна підготовка до зими: Зеленський розповів важливі деталі зі Ставки

Реклама
17:19

Вступ до ЄС – не є життєво важливий: Варшава ставить Києву умову для євроінтеграціїВідео

17:18

І в України, і у РФ у Курській області зʼявилися серйозні проблеми - BILD

17:15

Велика помилка: 5 речей, які ніколи не можна зберігати в ванній

17:00

Військові з КНДР почали втікати з позицій в Брянській і Курській областях - ЗМІ

16:30

"Ганебний провал": РФ знищила власну унікальну зброю - розвідка Британії

16:20

У P.Diddy серйозні проблеми: проти нього висунуто нові жахливі звинувачення

16:19

Ситуація погіршилась: скільки РФ вдалося окупувати українських територій

16:13

Прийде велика біда: що не можна брати в руки 16 жовтня - прикмети

16:05

Зганьбив на всю країну: російський хірург видав правду про ще одну операцію Кіркорова

16:05

ЗСУ почали будувати укріплення на Дніпропетровщині: чи є загроза наступу на Дніпро

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти