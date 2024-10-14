'Затишшя перед бурею': ворог готує масований удар по Україні — експерт

Ворог, ймовірно, готується до масованого обстрілу України, на це вказують важливі деталі.

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РФ готує масований удар по Україні/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Російські агресори вперше за 48 діб не атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед", саме цей маневр може бути паузою перед масованим обстрілом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері Radio NV.

За словами військового експерта, вже є повідомлення про те, що зараз відбувається активне переміщення російської стратегічної авіації.

"Відбувається переміщення бомбардувальників, окупанти підвозять паливо, боєкомплекти, проводяться ремонтні роботи. Тому є припущення, що найближчим часом спробують знову атакувати.", - розповів колишній співробітник СБУ.

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Ступак наголосив, що ворог спочатку бере паузу, а після цього масовано обстрілює Україну.

"Паузи, потім масовані обстріли. На жаль, це наша реальність. Наскільки масштабний це буде обстріл — судячи з усього, буде доволі серйозний... До цього треба бути готовими", - сказав експерт і закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

РФ готується до масованого обстрілу — останні новини

Нагадаємо, 13 жовтня моніторингові канали повідомляли, що ворог вивів у Чорне море кораблі-ракетоносії й в будь-який момент може атакувати Україну. Ракетоносії можуть випустити для ударів по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Загальний залп складає до 8 ракет.

Також OSINT-спільнота повідомляла, що Росія готує новий обстріл. Російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Усі вісім "бортів" - на авіабазі "Оленья". Загальна кількість Ту становить 14 одиниць - на аеродромах "Оленья" (10 літаків) та "Енгельс-2" (4 літаки).

Військовий експерт Олег Жданов наголошував, що російська армія може готуватися до масованого обстрілу. За півтора місяця паузи вони накопичили значний запас ракет для такого удару. За словами експерта, окупанти можуть планувати почати масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля.

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