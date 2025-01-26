Крим здригнувся від вибухів: росіяни скаржаться на українські морські дрони

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26 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.
"Частина БЕКів (безекіпажних катерів - Главред) курсує біля берега, готуються до нових спроб атак", - йдеться в одному з повідомлень.
Згодом жителі Криму повідомили, що вздовж західного берега Севастополя над морем активно патрулюють гелікоптери Ка-27, Ка-29 та Мі-8. У такий спосіб окупанти розшукують морські дрони.
Водночас у Міноборони країни-агресорки Росії заявили про нібито знищення вогневими засобами двох безекіпажних катерів, що прямували до Кримського півострова.
Атаки морських дронів на Крим - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що бійці ГУР МО України здійснили унікальну операцію з використанням морських дронів, в результаті якої було знищено російські вертольоти біля Криму.
Напередодні морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострова в Чорному морі - на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі. У результаті вони уразили щонайменше чотири ворожі кораблі.
Раніше також стало відомо, що українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ був повністю заблокований.
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Атаки ЗСУ на Крим
З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
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