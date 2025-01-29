Працює ППО, на Україну летять дрони: які області атакують ворожі 'Шахеди'

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- Над Україною зафіксовано ударні дрони "Шахед"
- Сили ППО відбивають російські атаки дронами
Російські війська запустили ударні дрони типу "Шахед" у напрямку України. У кількох регіонах оголошено повітряну тривогу, а сили ППО активно працюють. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Перші безпілотники були зафіксовані у повітряному просторі України після 19:00. Надалі кількість дронів значно зросла.
Станом на 23:13 зафіксовано такі напрямки руху:
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс північно-західний;
- у північно-західній частині Харківської області, курс північно-західний;
- південніше міста Кам’янське (Дніпропетровська область), курс західний;
- у південній частині Полтавської області, курс західний.
Станом на 00:01 військові повідомляли про нові переміщення дронів:
- у центральній частині Кіровоградської області, курс західний;
- у центральній частині Полтавської області, курс південний;
- на межі Полтавської та Сумської областей, курс північно-західний;
- у західній частині Дніпропетровської області, з постійними змінами курсу;
- з Херсонської області в напрямку Миколаївської.
Вибухи в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Миколаєві прогриміли вибухи. Зафіксовано "приліт" по підприємству.
На жаль, удар забрав два життя. Загинули жінки - вони були працівницями підприємства.
Також розповідалося, що збили за 28 січня. Противник атакував 100-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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