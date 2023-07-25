'Касетні боєприпаси у дії': ЗСУ потужно накривають окупантів навколо Бахмута

Череватий прокоментував просування росіян в районі Новоєгорівки на Сватівському напрямку.

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Череватий розповів про використання касетних боєприпасів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута.

На питання, чи може Череватий підтвердити інформацію, яку поширюють російські "воєнкори", про використання американських касетних боєприпасів довкола Бахмута, він відповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно. Те, що про це згадують російські воєнкори - комплімент нашим артилеристам", - зазначив речник.

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Також Череватий прокоментував просування росіян в районі Новоєгорівки на Сватівському напрямку.

"Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якість рухи, то це в рамках тактичних пересувань. І якогось значного успіху ворогу не вдалось досягнути, незважаючи на те, що він останній тиждень намагався концентрувати там максимальні зусилля", - наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Главред розібрався, що таке касетні боєприпаси і чому вони заборонені. Під час обстрілу такими боєприпасами, в повітрі вибухає елемент, з якого територія "покривається" касетними бомбами.

Експерт розкрив причину, чому Росія в істериці через появу касетних боєприпасів у ЗСУ. Поява у ЗСУ касетних боєприпасів надає психологічний ефект, адже тепер росіяни будуть знати, що вони точно загинуть в Україні, а страх смерті гірший за саму смерть.

Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ та наголосив, що вони потрібні українцям. Рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, підкреслив президент США.

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