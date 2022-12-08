glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

8 грудня 2022, 13:08
Олексій Данілов дорікнув Ангелі Меркель і окремо нагадав їй про сумнозвісні "Мінські угоди", які так і не привели до миру.
Данилов, Меркель
Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ / Колаж фото УНІАН

Україні не потрібно сідати за стіл переговорів з Росією − адже капітуляцію країни-агресора можна приймати і стоячи. З такою заявою виступив секретар РНБО Олексій Данилов на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

Таким жорстким чином він відповів на заяву колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель з приводу мирних переговорів України і РФ. Він дорікнув їй і окремо нагадав про сумнозвісні "Мінські угоди", які так і не привели до миру.

"Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи. P. S. Фрау брала участь в "Мінських угодах", результати відомі", − написав Данілов.

'Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи': Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести переговори з Росією.

Москва має намір використовувати переговорний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що наступ сил оборони України триватиме і взимку. Київ не повинен допустити, щоб Захід втомився від війни. Інакше російські окупанти просуватимуть тези про діалог на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков вважає, що поки переговори РФ і України провести неможливо. Він звинуватив Київ у, мовляв, небажанні говорити з Москвою. Про реальні цілі переговорів Пєсков нічого не сказав.

Інші новини:

РНБО Ангела Меркель Олексій Данілов мирні переговори з Росією
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:40

"Ти не один": DOROFEEVA заспіває Щедрик у незвичному дуеті та розповість про найособливіше Різдво

13:33

"Може бути і завтра": у Кремлі зробили цинічну заяву про завершення війни в Україні

13:08

"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

12:50

Кілька десятків псковських спецназівців згоріли живцем: боєць Нацгвардії розповів про оборону Харкова

Реклама
12:42

"Нема сенсу повертатися до діалогів": Олена Зеленська розповіла про спілкування з родичами з РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофєєва і Кацурін випустили спільний трек і кліп на ньогоВідео

12:17

З'явилося відео, як хворого Баскова водять під рукиВідео

11:49

Росія отримала стусана під зад: Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

11:48

Це фіаско, диктатор: Путін став "невдахою року" за версією PoliticoВідео

11:41

Гороскоп Таро для Левів на 2023 рік: коли чекати подарунки долі, а коли - хороші грошіВідео

11:32

Крізь терни до моря. Єгипет чекає українців на відпочинок

11:20

"Почнеться активізація війни": військовий аналітик розповів, чого очікувати від ЗСУ взимкуВідео

10:50

На фронті загинув український актор і учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко

10:50

Таролог розповіла, чи побоюватися українцям до кінця грудня ракетних ударів ворогівВідео

10:40

"Буде Кобзону підкови кувати": ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля

10:08

"Важливо, щоб діалог з Кремлем тривав": Шольц знову виступив за переговори з ПутінимВідео

09:58

Кругом вороги: російські пропагандисти до тремтіння в колінах злякалися етнічних українцівВідео

09:18

Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі за версією Politico

09:17

Як РФ обирає дні для ракетних ударів по Україні: пояснення військового експертаВідео

Реклама
08:44

Четверта хвиля мобілізації до ЗСУ: адвокат розповів, хто підлягає призовуВідео

08:37

"Порожні розмови абсолютно безвідповідальні": у США відреагували на ядерні погрози Путіна

08:30

Що треба завжди говорити дітям: ви здивуєтеся, згадавши ці прості словаВідео

08:15

Католицьке Різдво 2022: коли святкують і чи чекати на вихіднийВідео

08:14

Ми самі вирішуватиме, яке російське місто нам знадобитьсяПогляд

08:00

ЗСУ повернуть Крим без бою, коли контролюватимуть Мелітополь - Андрій Коваленко

08:00

Гороскоп на сьогодні 8 грудня 2022: Рибам - таємниці, Овнам - проблеми, а Дівам - любов

07:51

Вся родина була на фронті: у боях за Україну загинув відомий громадський і політичний діяч

07:33

Повня 8 грудня 2022: Близнюкам - популярність, Скорпіонам - сварки, Тельцям - допомогаВідео

07:02

У 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час - Зеленський

06:44

Путін готується до затяжної загарбницької війни з Україною - ISW

06:34

Як російські ліберали допомагають імперії минулого вбивати українцівПогляд

05:00

Ароматний напій, який ми готуємо вдома: як смачно і правильно заварювати чай

04:34

"Дивно, що на підлозі": Волочкова без бюстгальтера показала, як її "зцілює" бородатий мужикВідео

04:05

Вріже дикий холод: синоптик попередив українців про морози до - 20ºВідео

03:30

Дворічну дитину контузило: на Запоріжжі російська ракета знищила будинок і вбила подружжяВідео

02:47

Донька Брюса Вілліса і Демі Мур засвітила спідню білизну на виставці еротичної книги МадонниВідео

02:18

"Доля Хусейна для Путіна малоймовірна": експерт пояснив, чому диктатора РФ навряд чи судитимутьВідео

01:35

Атаки на російські авіабази: західні експерти оцінили потенціал України для повернення КримуВідео

01:30

Гороскоп на тиждень 12-18 грудня 2022: Овнам - хвороби, Левам - небезпеки, а Рибам - нервування

Реклама
00:30

"Завтра-післязавтра": Подоляк анонсував "бавовну" на російських військових об'єктахВідео

00:08

Як не виглядати "тіткою" після 40 років: 9 модних правил, про які краще забути

07 грудня, середа
23:34

Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo та анонсувала поставку потужних САУВідео

22:50

Окупанти залишили після себе підлу пастку: на Херсонщині трагічно загинули четверо поліцейськихВідео

22:29

У Зеленського різко викрили Путіна: Росія хоче захопити Україну, їй не потрібен мирВідео

22:05

Маша Єфросиніна розповіла, як була на межі смерті через пристріт заздрісної колеги

21:46

Лукашенко щось задумав: Білорусь переміщує війська вздовж кордону з УкраїноюВідео

21:27

Російські війська під Бахмутом забивають собі в труну цвяхПогляд

21:27

"До цілі долітає лише третина": експерт розповів, чому ракети Ірану не допоможуть Росії у війніВідео

20:50

Учасниця "Холостяка" розповіла, що вони отримують за участь у шоу

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Погода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Фарбування волоссяЖіночі стрижкиМодні зачіскиНоворічний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти