'Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи': Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

Олексій Данілов дорікнув Ангелі Меркель і окремо нагадав їй про сумнозвісні "Мінські угоди", які так і не привели до миру.

Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ / Колаж фото УНІАН

Україні не потрібно сідати за стіл переговорів з Росією − адже капітуляцію країни-агресора можна приймати і стоячи. З такою заявою виступив секретар РНБО Олексій Данилов на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

Таким жорстким чином він відповів на заяву колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель з приводу мирних переговорів України і РФ. Він дорікнув їй і окремо нагадав про сумнозвісні "Мінські угоди", які так і не привели до миру.

"Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи. P. S. Фрау брала участь в "Мінських угодах", результати відомі", − написав Данілов.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести переговори з Росією.

Москва має намір використовувати переговорний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що наступ сил оборони України триватиме і взимку. Київ не повинен допустити, щоб Захід втомився від війни. Інакше російські окупанти просуватимуть тези про діалог на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков вважає, що поки переговори РФ і України провести неможливо. Він звинуватив Київ у, мовляв, небажанні говорити з Москвою. Про реальні цілі переговорів Пєсков нічого не сказав.

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