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"Буде ще 3-4 потужних обстріли": Данілов запевнив, що українська ППО готова до ворожої атаки

2 грудня 2022, 22:13

Данілов зазначив, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу.

Алексей Данилов, ракета
Данілов заявив, що загарбники можуть здійснити ще 3-4 масовані атаки / УНІАН, Reuters

Російські окупаційні війська готуються до масованого обстрілу української критичної інфраструктури. Як зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, загарбники можуть здійснити ще 3-4 масовані атаки.

Про це повідомляє пресслужба РНБО у Facebook.

"Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще на 3-4 обстріли великої потужності", - йдеться у повідомленні.

Водночас секретар РНБО наголосив, що українська система протиповітряної оборони збиває 75-90% ракет.

Також Данілов зазначив, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу.

Водночас він додав, що інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки не підтверджена.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Секретар РНБО Олексій Данілов в умовах постійних прогнозів щодо нового масованого ракетного удару РФ закликав українців не хвилюватися і не бути "в режимі очікування". Він наголосив, що система оповіщення у разі загрози оперативно про це повідомить.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупаційні війська спеціально піднімають літаки в повітря, щоб в українських містах оголошували сигнал повітряної тривоги. Росіяни обрали таку тактику, щоб лякати українців, оскільки малоймовірно, що літаки випускатимуть ракети.

Більше новин про ракетну загрозу з боку РФ:

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