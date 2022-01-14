"Голослівна інформація": Пєсков висловився щодо провокації для вторгнення в Україну

Пєсков відреагував на заяву ЗМІ про провокацію / УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву про те, що РФ підготувала бойовиків для проведення операції під чужим прапором на Донбасі. За його словами, публікація несе "голослівний характер", повідомляє сьогодні ТАРС.

"Досі всі ці заяви носили голослівний характер і нічим не були підтверджені", - заявив він.

Сьогодні Главред повідомляв про те, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну, пише CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

За словами чиновника, зазначені оперативники пройшли підготовку з ведення бойових дій в міських умовах з використанням вибухових речовин для проведення актів саботажу проти підконтрольних РФ бойовиків.

Представник США заявив, що адміністрація Джо Байдена вважає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну, "яке призведе до масових порушень прав людини і військових злочинів, якщо дипломатія не досягне своїх цілей".

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Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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