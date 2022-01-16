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Загроза вторгнення РФ: Канада рекомендує своїм громадянам не їхати в Україну

16 січня 2022, 22:02

У Канаді нагадали про нарощування військової присутності РФ навколо України.

Україна Канада
/ УНІАН

Уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну без крайньої необхідності через "триваючу російську агресію і нарощування військової присутності в країні і навколо неї".

Про нові рекомендації для мандрівників йдеться в повідомленні уряду Канади, повідомляє Голос Америки.

"Ми змінили рівень ризику для України, щоб уникнути поїздок, не пов'язаних з гострою необхідністю, через триваючу російську агресію і нарощування військової присутності в країні і навколо неї", - йдеться в рекомендаціях.

Глава МЗС Канади їде в Україну

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну, повідомляє телеканал СВС з посиланням на заяву для преси.

В офісі Жолі заявили, що поїздка покликана "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України".

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Відзначається, що заплановані зустрічі глави МЗС Канади з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанишиной.

Очікується також, що Жолі відвідає канадських військових в Україні.

Як відомо, в Україні в рамках військової тренувальної місії UNIFIER перебувають 200 канадських військовослужбовців, які базуються в Яворові (Львівська область).

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